En picada venta de autos

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles en el país reconoció los avances en el tema de seguridad en Tamaulipas descartando que al menos en el estado este no ha sido uno de los factores de la caída nacional que en enero fue de un 6 por ciento.

Reveló que sigue la caída en ventas del mercado automotriz en enero de este año fue de un 6 por ciento al dejar de vender más de 6 mil unidades y se vendieron 104 mil unidades y que acumulado del 2017 a la fecha es de un 20 por ciento perdiéndose 5 mil empleos.

Dijo que el índice de confianza de los empresarios ha caído y las estrategias de seguridad en el país no han funcionado la guardia nacional no ha sido suficiente para detener la escalada delictiva del país aunque dejó en claro que Tamaulipas aparece entre los estados con menor problema de inseguridad comparado a regiones como Veracruz, Jalisco y Guanajuato por lo tanto al menos aquí no ha sido uno de los factores de la caída en las ventas.

Sobre los autos chuecos exigió a las autoridades frenar esta que llamó actividad de la delincuencia porque se trata de contrabando y urgió se hagan operativos de inspección al mismo tiempo que descartó se vaya dar una nacionalización eso dijo es falso.

El director general adjunto de la Asociación de Distribuidores Automotores del país estuvo este miércoles en la asamblea ordinaria de Tamaulipas realizada en Ciudad Victoria en donde se ratificó por un año más a Mario Guerra como presidente estatal.