‘En la mano de Dios’, el viaje de una familia venezolana a EU

El solicitante de asilo venezolano Luis López habla con The Associated Press, mientras su esposa, Oriana Marcano, y su hija Amaloha López escuchan en El Paso, Texas, el viernes 12 de mayo de 2023. Cuando Luis López se perdió el año pasado en el Tapón del Darién el año pasado con su esposa, entonces embarazada de siete meses, sus dos hijos pequeños y la abuela de ella, se arrodilló en el lodo para suplicar a Dios que no les abandonara. (AP Foto/Andres Leighton)