En Gómez Farías se invierten 660 mdp en obras y acciones para su desarrollo: Américo

Además anunció una nueva vía de acceso al municipio, durante el informe del presidente municipal Frank Yussef De León Ávila

Gómez Farías, Tamaulipas.- Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de Tamaulipas ha estado atento al desarrollo y bienestar del municipio de Gómez Farías y a la fecha se han invertido más de 660 millones de pesos, expuso el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Estos recursos, expresó el mandatario estatal, durante el segundo informe del presidente municipal, Frank Yussef De León Ávila, se han traducido en mejoras de infraestructura, en educación, en escuelas, caminos, obras públicas y para mejorar los servicios del municipio para que las y los habitantes de este lugar tengan mejor oportunidad de vida.

Durante el evento en el Centro Interpretativo Ecológico, el gobernador respondió también positivamente a la demanda que le planteó el alcalde para construir una nueva vía de acceso al municipio, lo que implica la pavimentación de 500 metros, por lo que encargó al secretario de Obras Públicas estar al frente de este proyecto.

Durante su mensaje, Américo Villarreal recordó que este municipio honra a Valentín Gómez Farías, considerado un gran liberal de la segunda transformación de nuestro país, como lo fue la época de la Reforma, “estamos en el municipio que honra a ese gran reformador”, dijo.

Asimismo, destacó los valores de los gobiernos humanistas cuyo objetivo es velar por el bienestar de la población, lograr una mejor justicia distributiva y dejar una mejor herencia a las nuevas generaciones, mejor que la que nos heredaron las generaciones que nos precedieron.

Además, mencionó la importancia de contar con una sociedad participativa y colaborativa y puso de ejemplo a los habitantes del ejido San José, de este municipio, quienes contribuyeron con su trabajo a mejorar el camino de su comunidad, aprovechando el material que aportó el Gobierno del Estado.

El gobernador expresó su felicitación al presidente municipal y al cabildo de Gómez Farías y reiteró su compromiso por seguir alentando las oportunidades en esta región con gran vocación ecoturística y del cuidado del medio ambiente.

Al iniciar su Segundo Informe de Gobierno, Frank Yussef De León Ávila reconoció la presencia del gobernador Américo Villarreal, quien a través de las diversas secretarías, dijo, ha podido apoyar al municipio.

“El día de hoy es muy importante para mí, pues no es un informe cualquiera. Hoy Gómez Farías tiene al gobernador doctor Américo Villarreal, gracias por estar presente, por ser testigo de las obras que hemos hecho y que se han hecho también con ayuda del Gobierno del Estado”, expresó.

“Usted sabe que mi respeto institucional y mi respeto personal lo ha tenido siempre, cuenta conmigo como todo un aliado”, mencionó.

Al continuar con su recorrido por los municipios del Estado, el gobernador de Tamaulipas asistirá este sábado 19 a los informes de las presidentas municipales de Xicoténcatl y El Mante.