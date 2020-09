En duda la participación de Vincent Janssen en el Clásico Regio

MONTERREY.-El holandés Vincent Janssen tiene una lesión en el pie derecho que pone en duda su participación en el próximo Clásico Regio.

Rayados informó esta tarde que el “Toro” salió con dicha dolencia del partido de la Jornada 11 ante San Luis, lo que le ha impedido entrenar al parejo esta semana.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Vincent Janssen presenta un traumatismo en el pie derecho. Dicha lesión le ha impedido entrenar al parejo del equipo, por lo que su regreso a las actividades es reservado de acuerdo a su recuperación”, informó el equipo en un comunicado.

Aunque no es un hecho que no podrá participar ante Tigres, se antoja difícil que el holandés pueda ver minutos al no haber realizado una adecuada preparación durante la semana.