En control 4,532 pacientes con VIH en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Poco más de cuatro mil 500 pacientes diagnosticados con VIH/sida reciben atención médica integral y tratamiento gratuito, por parte de los servicios de salud estatales, lo mismo aquellos que padecen hepatitis C y que están en control, informó Jorge Sebastián Hernández Rodríguez.

El titular del Departamento de Prevención y Atención del VIH/sida y Hepatitis, agregó que esa área a través de cinco centros ambulatorios para la prevención y atención en sida e infecciones de transmisión sexual (Capasits), es la que distribuye los medicamentos incluso a domicilio.

“Los Capasits son unidades especializadas en el tratamiento diagnóstico y control del sida, en las que no solamente se atiende a las personas que necesitan tratamientos para este padecimiento, sino a quienes son detectados con hepatitis C y cualquier tipo de enfermedad de trasmisión sexual”, expuso.

Agregó que estas acciones también se realizan en dos módulos de Sistema Integral de Atención Hospitalaria (SAIH) ubicados en el Hospital General de Ciudad Mante y Hospital General de Tampico, que brindan atención integral y de manera gratuita.

“La nueva modalidad en la actual administración estatal, es que este tipo de servicios se aplique en todas las unidades de segundo nivel, incluso los usuarios, que por alguna circunstancia no pueden acudir mensualmente a consulta a estos centros, se atiendan en cualquier unidad de salud”, apuntó.

Hernández Rodríguez detalló que actualmente atienden a cuatro mil 532 pacientes en estas unidades, que a la vez concentran los medicamentos e insumos para tratarlos, los cuales a su vez son enviados a otras unidades médicas que los soliciten.

“Los Capasits proporcionan servicios de atención especializada de forma ambulatoria, realizan prevención y promoción, brindan apoyo psicológico a pacientes y familiares, atención médica integral, medicamentos antirretrovirales, enfermería, trabajo social y estudios de laboratorio, entre otros”, concluyó.