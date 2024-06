Empleado municipal denuncia a la alcaldesa con licencia, Carmen Lilia, y a dos de sus operadores financieros

Nuevo Laredo, Tam .— Un trabajador de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambientes, denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Carlos German de Anda Hernández y Juan José Guillen Cantú, por cometer delitos electorales.

La alcaldesa con licencia, Carmen Lilia Canturosas, a través de dos de sus operadores financieros, el secretario de Obras Públicas, Carlos de Anda y el coordinador Administrativo, Juan José Guillen, violan la Ley General en Materia de Delitos Electorales, amenazando, coaccionando e induciendo a trabajadores municipales para comprar el voto de la ciudadanía.

La Unidad General de Investigación 1 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas integra la averiguación previa penal 273/2024 por la comisión de delitos electorales, en contra de la candidata a la reelección y los dos funcionarios municipales.

Félix Saul Diaz Vargas, Supervisor de Inspectores del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático interpuso la denuncia, al ser obligado a entregar sobres con dinero y un listado con nombres de cientos de ciudadanos, a quienes se les pagaría para que votaran a favor de Carmen Lilia.

El pasado 25 de mayo, en las oficinas de la dependencia municipal, su jefe director, Gustavo Cazares Conde, le indicó que tenían que recibir unos sobres con dinero, para comprar votos a favor de Canturosas, “lo que no me pareció y me dijo que era obligatorio, si no accedía me iban a correr de mi puesto en el cual llevo trabajo más de 16 años”.

El día 26 de mayo, Gustavo Cazares le habló por teléfono a Félix Saul, para decirle que le iban a llevar los sobres con dinero y el listado de personas, “le volví a decir que no, y me dijo que me iban a correr, es por eso que vengo a denunciar estos hechos, ya que no estoy de acuerdo en que me amenacen y no se me hace justicia que haga algo indebido”.