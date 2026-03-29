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Empatan México y Portugal sin goles en reapertura del Estadio Azteca

Duelo amistoso marcó regreso del inmueble rumbo al Mundial con ambos equipos mermados

Jesús Gallardo, de la selección de México, discute con Pedro Neto, de Portugal, durante un partido amistoso realizado el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- México y Portugal empataron sin goles el sábado en un partido de preparación que marcó la reapertura del Estadio Azteca después de casi dos años de renovaciones para la Copa del Mundo que se inaugurará aquí en dos meses y medio.

Gonçalo Ramos tuvo la mejor oportunidad de gol del partido a los 26 minutos, cuando estrelló el balón en un poste.

El icónico estadio de la capital mexicana que fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, había estado cerrado desde mayo de 2024, a fin de remodelarse para la Copa del Mundo, donde albergará cinco partidos: tres de la primera ronda y dos de las etapas eliminatorias.

Los mexicanos prescindieron de 12 jugadores lesionados, incluidos seis titulares que ayudaron al equipo a ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro el año pasado.

Portugal enfrentó el partido con ausencias, destacando especialmente las de sus delanteros Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

México abrirá el torneo el 11 de junio en este mismo estadio contra Sudáfrica.

Los mexicanos jugarán contra Bélgica el próximo martes en el Soldier Field de Chicago, mientras que Portugal se enfrentará a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio contra el ganador del partido de repechaje intercontinental entre Jamaica y Congo.

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