Empata PSG con Newcastle y ambos deberán jugar repechaje en Champions

Dembélé falló un penal y claras opciones, dejando a los dos clubes fuera del pase directo a octavos

Ousmane Dembélé, del PSG, dispara desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial contra Newcastle, el miércoles 28 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler)

Ousmane Dembélé, del PSG, dispara desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial contra Newcastle, el miércoles 28 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler)

PARÍS.- Ousmane Dembélé tuvo una noche para olvidar. El reinante Balón de Oro desperdició un penal en los primeros compases y malogró una inmejorable desde corta distancia, y su Paris Saint-Germain tuvo que conformarse el miércoles con un empate 1-1 contra Newcastle en la Liga de Campeones.

El empate significó que ambos equipos terminaron fuera de los ocho primeros clasificados en la tabla general y no avanzaron directamente a los octavos de final. En su lugar, tendrán que disputar un repechaje a ida y vuelta.

Al PSG se le otorgó un penal temprano cuando Bradley Barcola se adelantó a la defensa por la banda izquierda con menos de un minuto jugado. El balón golpeó el brazo de Barcola tras una entrada de un defensor que venía cruzando y luego voló hacia el brazo de Lewis Miley justo detrás de él.

La mano parecía accidental, pero el árbitro Slavko Vinčić otorgó el penal tras una breve revisión de video.

Dembélé apuntó al ángulo inferior derecho, pero el portero Nick Pope hizo una parada brillante. Pope fue vencido a los ocho minutos cuando Vitinha remató al mismo rincón después de ser asistido por Khvicha Kvaratskhelia en el borde del área.

Dembélé, quien anotó 35 goles en total la temporada pasada, lanzó el balón muy por encima del travesaño desde 10 metros a los 40 minutos al recibir un centro desde la izquierda.

Joe Willock igualó para los visitantes en el descuento del primer tiempo y el suplente Harvey Barnes desperdició una oportunidad de ganar para los visitantes en los últimos momentos.