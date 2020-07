Emergencia Sanitaria en Tamaulipas se extiende hasta el 31 de agosto

Las actividades no esenciales seguirán siendo normadas por el semáforo estatal y las Fases establecidas, encontrándose Tamaulipas actualmente en la Fase I

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Para garantizar las acciones que coadyuven a evitar la propagación del virus Sars-CoV2, el Gobierno de Tamaulipas determinó ampliar el estado de emergencia sanitaria iniciado el pasado 24 de marzo, hasta el 31 de agosto, así lo estipula el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial con fecha 17 de julio del 2020.

Esta medida obedece a la presencia del coronavirus y su atención en la población del estado, que a su vez derivó en la implementación de medidas en materia de seguridad sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura.

En el artículo séptimo del mencionado acuerdo, se establece que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, habiendo sesionado el 13 de julio de 2020, determinó la extensión de tal emergencia por causas de fuerza mayor ante el comportamiento del Covid-19, toda vez que las tasas de incidencia y letalidad se han incrementado de manera permanente en las últimas tres semanas epidemiológicas.

La Edición Vespertina Extraordinario Número 11, establece en el artículo octavo de este Acuerdo que, derivado del calendario oficial, inicia el primer periodo vacacional correspondiente al 2020 para las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado del 20 al 31 de julio, debiendo reincorporarse a sus actividades el lunes 3 de agosto, apegados a los protocolos que establezcan la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Administración.

Cabe señalar que las actividades no esenciales seguirán siendo normadas por el semáforo estatal y las Fases establecidas, encontrándose Tamaulipas actualmente en la Fase I, anunciada previamente el martes 14 de julio, con las medidas difundidas como la actividad regular del transporte público al 50%, uso obligatorio de cubrebocas, restricción a la venta de bebidas alcohólicas los días sábado y domingo, la ampliación del Doble Hoy No Circula, así como la reanudación de actividades económicas no esenciales en un 25%.