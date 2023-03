Elon Musk anuncia planta de Tesla en México; así será

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Investor Day, Elon Musk confirmó que se instalará la planta de Tesla en México, aunque no dio más detalles destacó estar emocionado por el proyecto. Incluso en la sesión de preguntas y respuestas le cuestionaron acerca de éste, pero se limitó a decir que hablará de eso en otro momento y pasó a la siguiente pregunta.

Al hablar de los autos de Tesla refirió de cómo éstos son cada vez más autónomos y veloces sin necesidad de contaminar, pues no expulsan gases de efecto invernadero (GHGs), como los autos convencionales. Asimismo dijo que para 2050, los Tesla serán 100 por ciento sustentables.

Por otra parte, los socios de la empresa de autos eléctricos hablaron de la forma de producción del modelo más reciente, así como de sus beneficios.

Asimsimo, los inversionistas trataron temas respecto a la línea de producción, así como los planes de expansión a largo plazo.

A través de la cuenta oficial de Twiter publicaron la imagen oficial de la planta que se instalará en Nuevo León.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

Samuel García en Texas por invitación de Elon Musk

El día de ayer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que viajaría a Austin, Texas, a invitación de Elon Musk para el anuncio oficial de la planta de Tesla que se instalará en la entidad.

A través de su cuenta de Twitter detalló que previo a la reunión en el “Investor Day 2023”, se firmó un convenio con la secretaria de economía de Texas, en el que destaca la interconectividad y comercio entre Texas y Nuevo León para conectar las carreteras y las aduanas.

Tras su visita, Samuel García publicó una foto en su cuenta de Twitter con el magnate y describió lo siguiente: “El hombre más rico del mundo confió en Nuevo León, México para su nueva gigafábrica y su vehículo de última generación. El futuro es brillante. Gracias”.

The richest man on earth trusted Nuevo León, México for his new gigafactory and his next generation vehicle. The future is bright. Thanks @elonmusk , thanks @Tesla pic.twitter.com/nbbmbiX4Fm

¿Inversión de 5 mil millones de dólares?

La subsecretaria de asuntos multilaterales y derechos humanos de la cancillería mexicana, Martha Delgado, dio a conocer el día de ayer que también viajaría a Texas en representación de la secretaría de relaciones exteriores para atestiguar el anuncio que dio el magnate quien también es CEO de Twitter, Elon Musk.

En un video que difundió en dicha plataforma dijo que la instalación de la planta de Tesla en el estado de Nuevo León representaría una inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares.

Por otra parte, Samuel García ha expresado que esta inversión abre las puertas a un mejor futuro para el estado y para el país.

Tesla in Nuevo León is more than an investment. It is the opportunity to dream of and visualize a new Nuevo León; The dream does not stay there, it also allows us to dream towards a new country and a new world.

Let’s dream a better future, let’s dream of the new Nuevo León.

— Samuel García (@samuel_garcias) March 1, 2023