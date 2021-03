Ellas protestan contra la desigualdad de género

NUEVO LAREDO, TAM.- En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ayer la agrupación “Lilas Colectiva” se postraron en el monumento “Benito Juárez” para protestar y alzar la voz contra la desigualdad de género, el acoso y la violencia a las mujeres.

Mujeres pertenecientes a la agrupación feminista colocaron carteles de denuncias, así como fotografías de mujeres que han sido víctimas de violencia.

“Debido a la pandemia se tomó la decisión de no hacer una protesta presencial, todo se está realizando de manera virtual en nuestra página de Facebook”, expresó una de las integrantes quien omitió su nombre.

Destacó que esta protesta es para recordar la necesidad de apoyar la lucha por unas mejores condiciones de la mujer, la cual se intensificó el 25 de marzo de 1911, cuando un trágico incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York causó la muerte de muchas mujeres.

“Nuestra lucha es para todas”, “La maternidad será deseada, o no será”, “No quiero flores, quiero respeto” y “Tu silencio te vuelve cómplice”, “No tengo dónde ir y mi familia me trata peor”, “Ella no podía hablar bien de tantos golpes”, son algunas de las frases que se leyeron en sus carteles, los cuales fueron colocados en este emblemático monumento.

A través de su página de Facebook, el grupo lanzó una convocatoria para que las mujeres que han tenido algún problema de abuso de género manden una fotografía junto con su denuncia, las cuales serán difundidas en las redes sociales, todo de manera anónima.