Eliminan al Betis de Copa del Rey tras fallo de Guido Rodríguez

De esta forma, los verdiblancos perdieron dos partidos de fase final desde los once pasos en menos de 10 días, ya que el Barcelona los echó de la Supercopa por la misma vía. (Foto tomada de internet)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Real Betis se despidió de la Copa del Rey en octavos de final al ser derrotado en penaltis por el Osasuna. De esta forma, los verdiblancos perdieron dos partidos de fase final desde los once pasos en menos de 10 días, ya que el Barcelona los echó de la Supercopa por la misma vía.

Con la ausencia de Andrés Guardado por expulsión en el duelo contra los catalanes en la Supercopa de España, el conjunto bético desperdició la oportunidad de defender la corona en un partido electrizante.

Disputado en el Estadio Benito Villamarín, el partido su primera anotación al minuto 61. William Carvalho adelantó al Betis en el marcador y cuando parecía que todo estaba bajo control, David García empató el encuentro al minuto 91.

En los tiempos extras los locales volvieron a tomar ventaja en el marcador gracias a un tanto de Youssouf Sabaly al 103, pero Rubén García Santos les arruinó la fiesta poniendo tablas en el marcador una vez más, ahora al 106.

Finalmente, en tanda de penales Claudio Bravo no pudo atajar ningún penal del Osasuna, y después de un fallo de Canales, el ex americanista Guido Rodríguez se resbaló y envió el balón por encima del travesaño, haciendo oficial la eliminación del Betis.