Elimina Toulouse a Marsella en penales y avanza a semifinales

El conjunto marsellés desperdició dos ventajas en el partido y volvió a quedarse sin título tras caer 4-3 en la tanda

PARÍS.- La larga espera del Marsella por un trofeo continúa después de que desperdició dos veces la ventaja ante Tolosa, que terminó imponiéndose el miércoles por penales en los cuartos de final de la Copa de Francia.

Tras un empate 2-2, Marsella perdió la tanda por 4-3. Ethan Nwaneri, joven de 18 años que juega a préstamo en el conjunto marsellés, terminó con lágrimas en los ojos tras fallar el disparo decisivo.

Algunos aficionados arrojaron bengalas al campo luego del pitazo final, mientras los jugadores de Marsella se retiraban entre una lluvia de abucheos. El club no gana un título desde la Copa de la Liga en 2012 y su última Copa de Francia llegó en 1989.

En el otro duelo de cuartos de final disputado el miércoles, Niza ganó 6-5 en penales tras empatar 0-0 con Lorient. Niza conquistó la última de sus tres Copas de Francia en 1997.

La defensa de Marsella vuelve a derrumbarse

Marsella no supera los cuartos de final desde 2016, cuando perdió la final ante su acérrimo rival Paris Saint-Germain.

Alentado por el triunfo dramático conseguido el domingo ante Lyon —su rival acérrimo de la Ligue 1—, Marsella abrió el marcador en el segundo minuto con un penal de Mason Greenwood, después de que el defensa Rasmus Nicolaisen le cometió una falta.

Tolosa, que aplastó 5-1 a Nantes en la final de 2023, igualó 10 minutos después por medio del delantero Yann Gboho tras un tiro de esquina.

El extremo brasileño Igor Paixão, que venía de conseguir un brillante tanto contra Lyon, firmó otro de gran factura desde la izquierda: se metió y, con un toque exquisito, bombeó la pelota por encima de la cabeza del arquero a los 56 minutos.

Pero la deficiente labor defensiva ha perseguido a Marsella durante varias temporadas y Tolosa respondió de nuevo a los pocos minutos con un cabezazo de Charlie Cresswell tras otro tiro de esquina. El arquero Geronimo Rulli y el defensa argentino Leonardo Balerdi quedaron lejos de la pelota.

Balerdi también falló su tiro en la tanda decisiva.

Para el nuevo entrenador de Marsella, Habib Beye, fue la segunda derrota de la temporada en la Copa de Francia. El mes pasado dirigía a Rennes cuando cayó 3-0 ante Marsella en la ronda anterior.

Estrasburgo se clasificó a semifinales con una victoria trabajada ante Reims, de la segunda división, el martes.

Lyon, cinco veces campeón, recibe a Lens este jueves, en el último enfrentamiento de los cuartos de final.