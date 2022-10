Elenco de ‘Acapulco’ habla de la recuperación de Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- La famosa frase ‘El show debe continuar’ le queda muy bien a Eugenio Derbez, pues a poco más de un mes de que sufrió un accidente que lo puso en reposo tras una complicada cirugía por haber enfrentado varias fracturas en el hombro, la serie ‘Acapulco’, que él no sólo produce sino también protagoniza anunció una segunda temporada.

Y en entrevista con EL UNIVERSAL los actores del elenco hablaron de cómo ha sido enfrentar la complicada situación de su líder, quien actualmente se encuentra en una dolorosa recuperación.

‘No hemos tenido tanta comunicación simplemente porque le estamos dando su espacio de que descanse y se recupere, cuando recién sucedió el evento le mandamos unas flores y unas velitas de relajación como elenco, un detallito y sí nos contestó por medio de nuestra compañera Vanessa Bauche que muchas gracias, que lo apreciaba mucho’, contó Fernando Carsa, quien da vida a Memo en la serie.

El reparto de esta historia, que es un spin off de la cinta de 2017 ‘Cómo ser un latin lover’, también protagonizada por Derbez, vivió durante las grabaciones de ‘Acapulco’ en el mismo resort donde se lleva a cabo la trama que sigue a Máximo Gallardo, un veinteañero, cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de sus sueños.

El actor encargado de representar a Máximo en la juventud es Enrique Arrizon, quien justificó al productor de no estar teniendo mucha comunicación.

‘La mano que tiene libre es la izquierda, hasta para escribir es más difícil, además imagino la cantidad de personas que le escriben deseándole buenas cosas, son millones de personas, entonces entendemos esa parte perfecto y esperamos una pronta recuperación. Sabemos que va a estar bien y aquí estamos muy listos para seguir trabajando’, expresó Arrizon.

Derbez, ‘sedado’ para soportar el dolor

En días pasados su hijo José Eduardo también dijo que había tenido poca comunicación e información sobre el estado de salud de su papá porque entre otras cosas, lo mantienen sedado para que no padezca tanto los fuertes dolores de las fracturas.

‘Cuando yo les pregunté eran muy herméticos, como que no me decían mucho las cosas, pero así somos, así son las familias’, explicó.

Mientras tanto los actores de su serie, que se estrena el próximo 21 de octubre por Apple TV+, recordaron a Derbez con cariño y desearon que esté aprovechando la pausa para disfrutar a todos sus hijos.

‘El poco tiempo que logramos compartir cuando grabamos se entregó con nosotros de una manera muy bonita’, dijo Fernando Carsa.