Elementos de la Guardia Nacional asaltan y golpean a jóvenes; 2 son ciudadanos americanos

Nuevo Laredo, Tam. – Personal de la Guardia Nacional asignado a la custodia del Consulado de Estados Unidos, golpearon y robaron las pertenencias a 6 jóvenes, 2 de ellos ciudadanos norteamericanos y a un migrante. Una de las víctimas fue golpeada con un bate de aluminio en los glúteos.

Los elementos tripulan las unidades 18637 y 18755 propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comisionadas a la Guardia Nacional, bajo el mando de Alexis García de los Reyes, señalado por los afectados como quien ordenó la agresión y robo.

Una de las víctimas del personal de la Guardia Nacional es el ciudadano estadounidense David “M”, quien además de ser golpeado, le robó sus pertenencias de valor, entre las cuales está un teléfono IPhone. Por temor regresó a Laredo, Texas.

Otro norteamericano, Eduardo Patricio, de 19 años, fue asaltado por los agentes de la GN, que le robaron un teléfono IPhone 13, unos audífonos (EarPods), una compresora y 300 pesos.

“Iba camino a La Argentina, a donde me mandó mi mamá a comprar un pollo, y en Canales y Leona Vicario, pase frente a las patrullas de la guardia Nacional y me pararon”, narró el joven.

Señaló que un oficial lo alejó de su auto, un Chevrolet Malibu 2015, y lo obligó a desbloquear el IPhone y al revisarlo, vio unas fotos del joven con un arma de aire (réplica, conocida como EPSO) y un chaleco, y lo empezó a golpear.

“Le expliqué que era una réplica, de aire, que tira bolitas de plástico y ahí se veía la punta naranja, pero no me hizo caso, me insultó, me golpeo y sus compañeros robaron del carro los EarPods, la compresora y 300 pesos, a mí me despojaron del IPhone 13 y de una esclava de plata”, denunció el joven estadounidense.

En otro caso, tres jóvenes que estaban en la plaza Zaragoza, fueron golpeados por los elementos de la Guardia Nacional, que les robaron pertenencias, y a uno de ellos lo golpearon con un bate de aluminio en los glúteos.

Juan Roberto, 34 años, quien trabaja como ayudante de mecánico, fue vapuleado por los elementos de la GN con un bate de aluminio en los glúteos, dejándole unos grandes moretones, además de golpes en diferentes partes del cuerpo.

“Yo iba caminando de la esquina de donde trabajo, iba a comprar unos refrescos, salen dos trocas blancas de la guardia nacional, me empezaron a checar, me preguntaban por un radio, me roban 1 500 pesos y un celular”, señaló el afectado.

Agregó que al no encontrarle nada ilegal, uno de los agentes de la GN, baja un bate de aluminio, “ y me empieza a golpear, me dio como 10 golpes en las asentaderas, que querían un radio, me siguieron agrediendo, hasta que me soltaron y se fueron; al día siguiente me vuelven a parar, pero como iban en sentido contrario y les estaban pitando, me dejaron ir, pero uno de los oficiales me dijo que no me quería volver a ver en el lugar o me iban a dar otra chinga”.

En la misma área, Cesar Jonathan, de 22 años, ayudante de carpintería, narró que él estaba sentado en una banca de la plaza Zaragoza, “se pararon las camionetas de la Guardia Nacional, agarraron a un muchacho y otros se fueron contra mí, me preguntas cosas que yo no sé”.

Agregó que fue golpeado por los militares de la GN, que le robaron un teléfono celular, una cadena de chapa de oro y un reloj. “Me dijeron, córrele” y como vio que otros dos jóvenes eran agredidos eso hizo.

Otro de los afectados, Bryan, de 22 años, de oficio vendedor ambulante, señaló que “yo iba caminando por la Paseo Colon y unas patrullas me agarraron, me confundieron y me golpearon, yo les dije que iba a la casa, que había ido a visitar a mis papas, me quitaron mi teléfono, cartera, me amenazaron que me iba a matar y me estuvieron golpeando, me arrastraron en el suelo, no me daban chanza ya ni de hablar”.

Los tres jóvenes, entrevistados por separado, señalaron que no podrían reconocer a sus agresores porque traían el rostro cubierto con una capucha, no traían identificaciones, solo una leyenda que decía Guardia Nacional en los uniformes y las patrullas.

Un migrante, que por temor no quiso dar su identidad, fue interceptado por los elementos de la Guardia Nacional, le pegaron y le robaron su teléfono celular, amenazándolo de muerte si los denunciaba.