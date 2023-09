Elecciones mexicanas se calientan con denuncia de plagio contra Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso electoral mexicano aún no arranca formalmente, pero los escándalos que se entrometen en las aspiraciones de algunos competidores están aflorando. La senadora Xóchitl Gálvez, candidata presidencial opositora, fue acusada de plagiar partes de su informe de trabajo de titulación, lo que llevó el miércoles a la Universidad Nacional Autónoma de México a anunciar la apertura de una investigación.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo en un comunicado que pidió a la dirección de la Facultad de Ingeniería, en la que se graduó Gálvez, que dirija el caso del supuesto plagio a los comités de Ética y Técnico de esa entidad para realizar los análisis correspondientes.

No es la primera vez que la UNAM atiende un caso de plagio de tesis. En enero, la principal universidad de México determinó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, quien es cercana al gobierno, plagió su tesis de licenciatura, lo que desató un escándalo que aun se está debatiendo en tribunales.

La denuncia contra Gálvez fue dada a conocer a inicios de semana por una persona identificada como Bernardo Escalante, quien informó en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que la senadora no registró correctamente las referencias que tomó de diferentes documentos y que incluyó en su informe de actividades profesionales presentado ante la Facultad de Ingeniería en 2010.

“Chochitl plagio su ‘informe’ (ni a tesis llega) para titularse”, dijo Escalante a inicios de semana al difundir los textos copiados.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera”, reaccionó el martes la senadora, de 60 años, antes de que la universidad anunciara la investigación del tema.

Gálvez rechazó la denuncia en un video que difundió en su cuenta de X, pero admitió que tomó algunos párrafos del Programa de Cambio Climático 2009-2012, elaborado por el gobierno. “La verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acreditan que tienes experiencia como ingeniera”, agregó.

La opositora responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de los ataques e indicó que “ya no saben qué inventar”. Y agregó: “Me están buscando hasta por debajo de la cobija… Ojalá este gobierno me aprendiera y me copiara cómo hacer bien las cosas”.

Al ser interrogado sobre el tema en su programa matutino, López Obrador evitó el miércoles mencionar a Gálvez y dijo, en tono irónico, que “no puedo hablar de eso, así como se habló del plagio de la señora Yasmín”, en alusión a la polémica mediática que desató el presunto plagio de la ministra de la Corte. “Espérense porque seguro todos ahora van a hablar del tema éste”, vaticinó el mandatario.