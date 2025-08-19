Elche empata con gol tardío ante Real Betis en su regreso a La Liga

ELCHE, España.- Elche necesitó un gol tardío en casa contra el Real Betis para rescatar un empate 1-1 en su regreso a La Liga después de una ausencia de dos años.

Germán Valera anotó el gol del empate a los 81 minutos desde dentro del área para el equipo local después de que Aitor Ruibal adelantara al Betis en un contragolpe a los 21.

Elche, con sede en el sureste de España, pasó tres temporadas consecutivas en la primera división —desde 2020-21 hasta 2022-23— antes de ser relegado en 2023.

El Betis del argentino Manuel Pellegrini buscaba un buen comienzo después de terminar sexto la temporada pasada y asegurar un lugar en la Europa League.

Barcelona comenzó la defensa de su título de liga con una cómoda victoria 3-0 en Mallorca, que jugó con nueve hombres, el sábado, mientras que el Atlético de Madrid desperdició una ventaja tardía en una derrota 2-1 ante el Espanyol el domingo. El Real Madrid recibe a Osasuna el martes.