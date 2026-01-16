El temible cuarteto defensivo de los Texans impulsa la presión de pase de Houston

Sheldon Rankins (90), tackle defensivo de los Texans de Houston, celebra con Tremon Smith (11), Will Anderson Jr. (51) y E.J. Speed (45) después de conseguir un touchdown durante la segunda mitad del partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL en contra de los Steelers de Pittsburgh el lunes 12 de enero de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Justin Berl)

Sheldon Rankins (90), tackle defensivo de los Texans de Houston, celebra con Tremon Smith (11), Will Anderson Jr. (51) y E.J. Speed (45) después de conseguir un touchdown durante la segunda mitad del partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL en contra de los Steelers de Pittsburgh el lunes 12 de enero de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Justin Berl)

HOUSTON (AP) — Al preguntarle cómo describiría la presión de pase de Houston a alguien que no ha visto jugar a los Texans antes, el entrenador en jefe DeMeco Ryans se tomó unos segundos antes de dar una respuesta.

“Es como cuatro demonios de Tasmania destruyendo todo lo que tienen delante. Así es como veo a nuestros muchachos”, afirmó Ryans. “Son rápidos. Son físicos. La forma en que van por el balón, la manera en que colapsan el bolsillo, son un terror”.

Después de una actuación estelar en la victoria sobre los Steelers en la ronda de comodines, los Texans buscan que este temible cuarteto les dé la victoria cuando visiten a los Patriots el domingo para avanzar por primera vez al duelo de campeonato de la Conferencia.

La formación defensiva titular está compuesta por Will Anderson Jr. (ala defensiva del primer equipo All-Pro de AP), el también ala Danielle Hunter, junto con los tackles Sheldon Rankins y Tommy Togiai.

Los Texans lideraron la NFL con menos yardas permitidas en la temporada regular y fueron segundos después de los Seahawks en puntos. Continuaron con ese éxito en su primer juego de playoffs, permitiendo solo 175 yardas en la victoria 30-6 sobre Pittsburgh.

Houston capturó a Aaron Rodgers cuatro veces y lo zarandeó otras 12 el lunes por la noche mientras lo forzaban a perder el balón dos veces. Anotaron dos touchdowns defensivos contra los Steelers, uno de ellos en un derribo de Anderson a Rodgers que Rankins recogió y devolvió 33 yardas para la anotación. Fue el cuarto touchdown de esta temporada para la línea defensiva de Houston, otro ejemplo de lo buena que ha sido este grupo.

Trabajando juntos

Anderson y Hunter son las estrellas indiscutibles del grupo después de combinarse para 27 capturas en la temporada regular. Pero Rod Wright, el entrenador de la línea defensiva, dijo que lo que hacen los Texans no funciona a menos que todos hagan su trabajo.

“Decimos que cuatro son uno”, comentó Wright. “Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos. Eso es un tributo a nuestros muchachos. Sabemos que capturaremos al quarterback si presionamos como uno solo. Pero si un tipo gana, pero el otro no lo complementa, el mariscal de campo se escapará, especialmente uno como al que enfrentaremos el domingo”.

Hunter dijo que jugar con esa mentalidad hace que el juego sea muy divertido.

“Los muchachos salen y lo más importante es sentirse libres”, expresó. “No tienes que preocuparte por el trabajo de otra persona, solo hacer tu parte”.

La presión de pase de Houston asfixió a Rodgers, de 42 años, durante todo el partido. Pero saben que tendrán un desafío diferente contra los Patriots con el mucho más móvil Drake Maye, un mariscal de campo de 23 años que tiene 450 yardas por tierra esta temporada.

Pero independientemente de a quién enfrenten, el mensaje de Wright esta semana es que no se gana a este nivel cambiando las cosas, sino continuando haciendo lo que te llevó hasta aquí.

“Así que realmente solo afinando las cosas que ya hacemos y estando concentrados”, dijo. “No siendo extravagantes, siendo nosotros mismos, pero la disciplina, la técnica y la ejecución tienen que estar presentes”.

Presión de cuatro hombres

El frente de cuatro de Houston ha tenido tanto éxito presionando esta temporada que los Texans rara vez hacen blitz. De sus 47 capturas en la temporada regular, solo dos y media vinieron de alguien que no fuera un liniero defensivo. En contraste, los Broncos, que lideraron la NFL con 68 capturas en la temporada regular, tuvieron 43 de jugadores que no eran linieros defensivos.

“¿Por qué podemos presionar con cuatro muchachos y jugar de la manera en que jugamos? No es porque yo sea un gran entrenador”, dijo Ryans riendo. “Es porque tenemos jugadores realmente buenos al frente. Este juego siempre será sobre los jugadores y esos muchachos. Ellos preparan la mesa para nosotros, para todo nuestro equipo”.

Aunque hay muchos buenos presionadores de pase en la liga, los Texans son únicos en que no tienen solo un presionador de pase de élite, sino dos. Anderson y Hunter fueron uno de los dos únicos pares de compañeros de equipo en tener al menos diez capturas cada uno en la temporada regular.

El entrenador de los Patriots Mike Vrabel elogió al dúo.

“No creo que sea un sola cosa”, comentó. “Es talento, longitud, esfuerzo. Si los bloquean, no permanecen bloqueados por mucho tiempo. Pueden potenciar diferentes movimientos en el borde. Juegan duro contra la carrera. No es solo si corres el balón que se toman un descanso. Así que, dos extremos realmente buenos”.