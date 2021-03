Vladimir Putin recibirá vacuna contra coronavirus

En un encuentro con funcionarios de gobierno el lunes, el presidente ruso declaró que “mañana” recibirá la inyección, aunque no especificó cuál de las tres que han sido aprobadas por las autoridades rusas.

El presidente ruso Vladimir Putin en una localidad en Siberia, en una foto suministrada el 21 de marzo del 2021. [Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP]

MOSCÚ.- El presidente ruso Vladimir Putin recibirá el martes su vacuna contra el coronavirus, meses después de iniciada la campaña de vacunación en Rusia.

En un encuentro con funcionarios de gobierno el lunes, Putin declaró que “mañana” recibirá la inyección, aunque no especificó cuál de las tres que han sido aprobadas por las autoridades rusas.

Más de 6 millones de personas en Rusia han recibido por lo menos una de las dosis y más de 4 millones han recibido las dos dosis, indicó el mandatario.

Rusia lanzó su campaña de vacunación en diciembre, con su propia vacuna Sputnik V, pero las gestiones han avanzado más lentamente que en otros países.

La oposición ha criticado a Putin por no ponerse la vacuna, afirmando que su negativa ha contribuido a la renuencia entre la población a colocarse la inyección.

Rusia tiene 146 millones de habitantes y sólo el 4,3% ha recibido una de las dos dosis.

Las autoridades rusas han dado aprobación a tres vacunas de fabricación nacional. Sputnik V fue aprobada con gran fanfarria en agosto, pero recibió críticas a nivel internacional debido a reportes de que sólo fue probada en pocas personas.

Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista especializada The Lancet afirma que Sputnik V tiene una eficacia de 91% y parece evitar que las personas caigan severamente enfermas con COVID-19, aunque no está claro si llega a evitar la transmisión de la enfermedad.

Otras dos vacunas rusas —EpiVacCorona y CoviVac— también han sido aprobadas aunque no han completado los exámenes para garantizar su eficacia e inocuidad. Tales experimentos siguen en curso y hasta ahora no se ha informado de la eficacia de esas dos inoculaciones.

“Hoy podemos decir con confianza… que las vacunas rusas son totalmente eficaces y seguras”, declaró Putin. “Es un éxito total de nuestros científicos y de nuestros especialistas”.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, declinó divulgar cuál de las vacunas recibiría el mandatario, afirmando solamente que “todas son buenas y eficaces”.

Se le ha preguntado a Putin varias veces por qué no ha sido vacunado. En diciembre, el mandatario de 68 años indicó que la Sputnik V no era para personas de cierta edad, añadiendo “todavía no están vacunando a gente como yo”.

En ese entonces, se estaban aplicando vacunas sólo a las personas de entre 18 a 60 años, pero dos semanas después fueron autorizadas para los mayores de 60.

El mes pasado, el diario ruso Kommersant reportó que Putin deseaba ser vacunada a fines del verano o inicios del otoño. Según el diario, Putin dijo a directivos de medios de comunicación en una reunión a puertas cerradas que no deseaba hacerlo enfrente de las cámaras y que tenía que recibir otras vacunas primero.

El lunes, Peskov vaticinó que la vacunación de Putin probablemente no será “un evento público”.