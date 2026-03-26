El panameño José Caballero de Yankees pierde el primer desafío robótico de bolas y strikes

José Caballero, derecha, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo productor frente a Patrick Bailey, izquierda, receptor de los Gigantes de San Francisco, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 25 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)

José Caballero, derecha, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo productor frente a Patrick Bailey, izquierda, receptor de los Gigantes de San Francisco, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 25 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)

SAN FRANCISCO.- José Caballero, de los Yankees de Nueva York, perdió el primer desafío presentado ante el llamado umpire robot de las Grandes Ligas de Béisbol, al apelar sin éxito un strike lanzado por el abridor derecho de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, en el juego inaugural de la temporada la noche del miércoles, que Nueva York ganó 7-0.

Webb abrió la cuarta entrada con un sinker de 90,7 mph en la esquina alta e interna que Bill Miller —umpire de Grandes Ligas desde 1997— cantó como strike. Caballero se tocó el casco, y las 12 cámaras Hawk-Eye del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes ratificaron la decisión de Miller en un gráfico mostrado en la pantalla del Oracle Park.

Nueva York ganaba 5-0 en ese momento. El panameño Caballero impulsó la primera carrera con un sencillo productor en una segunda entrada de cinco carreras ante Webb, quien consiguió el ponche número 1.000 de su carrera en la cuarta.

El sistema automatizado se había probado en las ligas menores desde 2019 y se utilizó durante los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas en 2025 y 26. Algunos managers han señalado que aun así encontrarán maneras de discutir y ser expulsados.

Antes del juego del miércoles, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, habló en respaldo del nuevo sistema y de la importancia de conversar con su equipo con anticipación sobre las decisiones en los desafíos.

“Eso espero”, respondió Boone, consultado sobre si estaba entusiasmado. “Hemos tenido mucho diálogo al respecto; es algo en lo que hemos invertido mucho, sin duda. Se ha convertido en una de las cosas en las que he intentado encabezar un poco el esfuerzo. Otra reunión, ya al final de la primavera, con todos los jugadores de posición y los receptores, fue básicamente repasar distintos casos que surgieron y darles mi opinión. He sido muy directo con ellos durante la primavera en cuanto a, después de que ocurre, si pensé que uno fue realmente bueno o, por el contrario, si uno fue terrible”.

Boone recalcó que esto será un proceso de aprendizaje para todos los involucrados.

“He intentado ser muy directo con ellos y explicarles por qué”, comentó. “Siento que vamos a ser buenos en esto; esa es la expectativa. Estoy seguro de que seguiremos evolucionando con ello”.

El nuevo piloto de San Francisco, Tony Vitello, quien llegó a los Gigantes desde la Universidad de Tennessee sin experiencia profesional como jugador o entrenador, dijo que más temprano el miércoles tuvo que recordarse a sí mismo que, por momentos, los robots podrían tomar el control.

“Tengo que ser honesto contigo: una cosa que estaba mirando era quiénes son los umpires esta noche. Te metes en Google y lo primero que ves es que va a haber un robot. Y fue solo por un milisegundo, pero como que me asusté”, afirmó Vitello.