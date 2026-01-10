El modesto Macclesfield da la sorpresa en la Copa FA y elimina al campeón defensor Crytal Palace

Josh Kay del Macclesfield Town, de la sexta división inglesa, celebra con los aficionados su victoria en la tercera ronda de la Copa FA ante el campeón defensor Crystal Palace el sábado 10 de enero del 2026. (Martin Rickett/PA via AP)

MACCLESFIELD, Inglaterra (AP) — Minnow Macclesfield alcanzó la cuarta ronda de la Copa FA al vencer el sábado por 2-1 al campeón defensor Crystal Palace en una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

Macclesfield es un equipo que juega en la sexta división del fútbol inglés, cinco niveles por debajo de su oponente de la Liga Premier y tomó la delantera cuando el capitán Paul Dawson cabeceó un centro de Luke Duffy a los 43 minutos.

Isaac Buckley-Ricketts aumentó la ventaja a 2-0 a los 60 minutos, provocando celebraciones desenfrenadas.

Tras un tumulto en el área penal, el balón llegó a Buckley-Ricketts, quien pasó por la academia del Manchester City, y hábilmente lo tocó con el exterior de su pie derecho, superando al portero Walter Benítez.

“No puedo creerlo, nunca pensamos que estaríamos en esta posición”, dijo el entrenador de Macclesfield, John Rooney, a la BBC. “Fuimos increíbles desde el primer minuto. Creo que fuimos merecidos ganadores. No podría estar más orgulloso de los muchachos”.

Rooney comenzó y terminó su carrera como mediocampista en el club y está en su primera temporada como entrenador. Es el hermano menor del exastro de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney.

Yeremy Pino disparó un tiro libre en el último minuto por encima de la barrera, y que llevó a seis minutos de nerviosismo para Macclesfield en el tiempo de descuento mientras los aficionados locales coreaban “¡Silkmen! ¡Silkmen!” — el apodo del club.

Macclesfield resistió ante un Palace cuya tarde desastrosa se resumió en una acción: cuando el defensor central estadounidense Chris Richards hizo un saque de banda incorrecto en el último minuto del tiempo de descuento, devolviendo la posesión a Macclesfield.

Los aficionados corrieron al campo en Moss Rose — un modesto estadio con capacidad para 5.900 personas en el noroeste de Inglaterra — para celebrar tras el pitido final mientras Dawson y Duffy eran llevados en hombros.

La Copa FA tiene una larga historia de eliminaciones dramáticas y grandes sorpresas, como cuando el Hereford, que juega fuera del sistema de liga, venció 2-1 al Newcastle en una repetición de la tercera ronda en 1972 o cuando el Palace venció al gran favorito Liverpool 4-3 en las semifinales de 1990.

El viernes por la noche, el equipo de segunda división Wrexham eliminó al Nottingham Forest, de la Liga Prmier, y ahora la magia de la Copa FA ha agraciado a Macclesfield.

“No pensé que fuera posible, pero hay un poco de esperanza de que cualquier cosa pueda suceder en el día”, dijo el entrenador Rooney.

Dawson dijo que Macclesfield “significa el mundo para mí” y calificó la victoria como “un logro inmenso”.

El entrenador del Palace, Oliver Glasner, no tenía “ninguna explicación” para lo que acababa de ver.

“No necesitas tácticas. En este tipo de juegos, no necesitas un entrenador”, dijo a la BBC. “Si solo muestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces te desempeñas de una manera diferente, pero hoy nos faltó todo”.

“Merecimos perder”.

Otros partidos

En un enfrentamiento entre equipos de la Liga Premier, Sunderland venció a Everton en penales después de que el partido terminara 1-1 tras el tiempo extra.

Enzo Le Fée puso a Sunderland por delante en la primera mitad, mientras que el mediocampista James Garner igualó para el equipo local Everton al 89.

El delantero noruego Jørgen Strand Larsen anotó una tripleta y el Wolverhampton, que pelea por la permanencia en la Liga Premier, goleó al equipo de cuarta división Shrewsbury 6-1. El ganador de la Copa FA 2021, Leicester, ahora jugando en la segunda división, superó por 2-0 al Cheltenham de cuarta división.

Enfrentamientos de alto nivel por delante

Entre los partidos de la tercera ronda del sábado, el siete veces ganador de la Copa FA Manchester City — el subcampeón de la temporada pasada — se enfrentó al equipo de tercera división Exeter, mientras que Newcastle recibió a Bournemouth y Tottenham se enfrentó a Aston Villa en enfrentamientos totalmente de la Premier League.

Además, el ocho veces campeón Chelsea visitó al equipo de segunda división Charlton en el último partido.

Semenyo se despide

Bournemouth vendió al delantero ghanés Antoine Semenyo al City el viernes en un acuerdo por un valor reportado de 65 millones de libras (87 millones de dólares).

Agradeció a los aficionados de Bournemouth “por todos los recuerdos” en un anuncio de página completa impreso en el periódico Bournemouth Echo.