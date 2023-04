El Milan somete 1-0 a un Napoli disminuido

MILÁN.- Por segunda vez en menos de dos semanas, Milan venció al Napoli. Esta vez, solventó a su favor un partido donde había más en juego.

Los Rossoneri se impusieron el miércoles 1-0 en su enfrentamiento por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ismaël Bennacer anotó el gol del triunfo poco antes del final de un primer tiempo que Napoli dominó por largos pasajes. Ambos equipos remecieron los travesaños antes que el volante napolitano André-Frank Zambo Anguissa fuera expulsado a 16 minutos del final tras recibir dos tarjetas amarillas en rápida sucesión.

Los clubes italianos volverán a medirse en Nápoles la semana próxima. El ganador se cruzará con el Inter de Milán o Benfica en las semifinales.

Inter ganó 2-0 su duelo de ida de los cuartos de final.

Anguissa estará suspendido para la vuelta, lo mismo que Kim Min-jae, defensor que fue amonestado en San Siro.

“No sé qué decir del arbitraje. Fue algo increíble”, comentó el volante del Napoli, Eljif Elmas. “Nos amonestaron a todos. Ellos cometieron las mismas faltas pero no recibieron tarjetas amarillas. Es algo que no he visto nunca antes. Fue también por ello que, en cierto momento, nos pusimos nerviosos en la cancha”.

El Milan arrasó 4-0 al Napoli cuando los dos equipos se midieron en la liga italiana el 2 de abril. Pero el Napoli galopa al frente de la Serie A con una ventaja de 16 puntos.

Aunque no fue tan convincente, la nueva victoria dejó al club milanés en una posición ventajosa para instalarse en sus primeras semifinales de “Champions” desde 2007, cuando conquistó el último de sus siete títulos.

“Esto todavía está para cualquiera. El resultado es ciertamente una ventaja, pero no cambia mucho. Hay que jugar para ganarse esto”, advirtió el técnico del Milan, Stefano Pioli.

“Hemos escalado la mitad de la montaña, pero normalmente los últimos tramos son los más difíciles. Nos espera un partido difícil en Nápoles… Nadie de nosotros piensa que lo hemos logrado”.

Fue la primera vez que el Napoli hizo acto de presencia en los cuartos de final del máximo torneo de clubes de Europa y debió presentarse sin un delantero de referencia tras las bajas por lesión de Victor Osimhen, máximo goleador de la Serie A, y el argentino Giovanni Simeone.

El técnico napolitano Luciano Spalletti decidió dejar en la banca a Giacomo Raspadori y recurrió a Elmas como falso nueve.

En el partido chocó el campeón actual de Italia contra el equipo que muy probablemente ocupará su lugar.

También el miércoles, Real Madrid se impuso 2-0 a Chelsea en otro cotejo de cuartos de final.