El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sale de prisión en EU tras indulto de Trump

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente estadounidense Donald Trump, anunció su esposa el martes.

El sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos mostraba que Hernández fue liberado de la Penitenciaría Federal de Hazelton en Virginia Occidental el lunes, y un portavoz de la oficina confirmó su liberación el martes.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, afirmó García en su publicación e incluyó una foto del listado de la Oficina de Prisiones para Hernández que indicaba su liberación.

Hernández sostuvo en todo momento que era inocente y víctima de la venganza de los narcotraficantes que ayudó a extraditar a Estados Unidos.

El domingo, reporteros le preguntaron a Trump sobre el indulto. “Me lo pidió Honduras, muchas personas de Honduras”, respondió el mandatario.

“La gente de Honduras realmente pensó que fue una trampa, y fue algo terrible”, dijo.

“Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque era el presidente del país. Y dijeron que fue una trampa de la administración Biden. Y miré los hechos y estuve de acuerdo con ellos”.

Fue arrestado a petición de Estados Unidos en febrero de 2022, semanas después de entregar el poder a la actual presidenta Xiomara Castro.

Dos años después, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por aceptar sobornos de narcotraficantes para que pudieran pasar por Honduras unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Durante su sentencia en Nueva York, el juez federal P. Kevin Castel dijo que el castigo debería servir como advertencia para las personas “bien educadas y bien vestidas” que adquieren poder y piensan que su estatus les aísla de la justicia cuando cometen errores.

Hernández se presentaba a sí mismo como un paladín en la lucha contra el narcotráfico que se alió con las autoridades estadounidenses bajo tres administraciones presidenciales estadounidenses para reducir las importaciones de drogas.

Pero el juez dijo que las pruebas del juicio demostraron lo contrario y que Hernández empleó “considerables habilidades actorales” para hacer parecer que combatía el narcotráfico mientras desplegaba la policía y el ejército de su país, cuando era necesario, para proteger al crimen organizado.

Hernández no tiene garantizado un regreso rápido a Honduras.

Inmediatamente después de que Trump anunció su intención de indultarlo, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, dijo en X que su oficina estaba obligada a buscar justicia y poner fin a la impunidad.

No especificó qué cargos podría enfrentar Hernández en Honduras. Hubo varias investigaciones relacionadas con la corrupción de su administración a lo largo de dos mandatos que no derivaron en cargos en su contra. La presidenta Xiomara Castro, quien mandó arrestar a Hernández y extraditarlo a Estados Unidos, permanecerá en el cargo hasta enero.

El indulto prometido por Trump días antes de la elección presidencial de Honduras inyectó un nuevo elemento en la contienda que algunos dijeron ayudó al candidato de su Partido Nacional, Nasry Asfura, quien estaba en empate técnico con Salvador Nasralla, ambos conservadores.