El dominio inglés se apaga en la Champions: Sólo Arsenal y Liverpool siguen con vida

Equipos de la Premier League quedan fuera en octavos pese a dominio inicial; solo dos avanzan tras resultados adversos en enfrentamientos clave

Cole Palmer del Chelsea reacciona durante el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain el martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)

Cole Palmer del Chelsea reacciona durante el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain el martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Newcastle encajó ocho goles. El Chelsea ocho más. El Tottenham recibió siete, y el Manchester City permitió cinco.

Se acabó el dominio inglés en la Liga de Campeones esta temporada.

Los goles cayeron a raudales contra los clubes de la Ligar Premier, que pasaron de marcar la pauta en la fase de liga a ser, en gran medida, arrasados en los octavos de final.

El Arsenal y Liverpool son los dos clubes ingleses que siguen en pie de los seis equipos ingleses que entraron en la Liga de Campeones esta temporada.

Cinco de ellos se clasificaron automáticamente a los octavos de final —más que cualquier otro país— y Newcastle lo hizo a través de los playoffs. Pero la historia ha sido distinta en las últimas dos semanas, con el City, Chelsea, Newcastle y Tottenham eliminados en esta ronda.

Tottenham reaccionó para vencer 3-2 al Atlético de Madrid el miércoles, pero no pudo remontar la derrota 5-2 del partido de ida. El marcador global fue 7-5 a favor del Atlético.

La victoria 7-2 del Barcelona en el Camp Nou completó un marcador global de 8-3 sobre Newcastle.

Paris Saint-Germain venció 8-2 al Chelsea en el global y el Real Madrid superó 5-1 en el global al City.

El Arsenal, líder de la Premier League, avanzó a los cuartos de final con una victoria global 3-1 sobre el Bayer Leverkusen y Liverpool derrotó 4-0 al Galatasaray el miércoles para sellar un triunfo global 4-1.

Arsenal es el favorito ante Sporting de Lisboa en la próxima ronda, mientras que Liverpool afronta la desalentadora perspectiva de medirse con el campeón defensor, Paris Saint-Germain.