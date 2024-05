El Doc. planta árboles en parque abandonado del Progreso

Nuevo Laredo,Tamaulipas.-Las altas temperaturas no detuvieron al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas el Dr. Jorge Pérez Santos y a su suplente Alan Benito Solis Montemayor para acudir a plantar árboles y limpiar el parque ubicado en la colonia El Progreso en Reservas Territoriales.

“En uno de los recorridos que hicimos anteriormente, me comprometí con los vecinos, maestros y padres de familia a donarles unos árboles para las áreas verdes que se encontraban completamente desérticas, y aquí estoy con el apoyo de ellos a sumar para que tengan un lugar bonito y limpio donde disfrutar en familia”, indicó el candidato a diputado local por el D1.

El Doc., poco a poco se ha ganado la confianza y el cariño de la gente pues su particular forma de acercarse a los vecinos no parece el de cualquier político.

“El Dr. no habla como político, habla como si él viviera aquí en la colonia, nos escucha e intercambia ideas para mejorar el sector, se dio cuenta que el parque estaba en malas condiciones y regresó con árboles y palas para plantar árboles y limpiar todo”, dijo el Sr. Josué, vecino del Progreso.

Pérez Santos agradeció a los maestros y padres de familia que lo acompañaron a realizar esta actividad pese al calor tan intenso que se ha presentado en los últimos días.

Agregó que plantar árboles mejora la calidad de aire,mitigará el calor y sobre todo mejora la imagen urbana para que familias, niños y niñas puedan disfrutar de una área recreativa limpia y con áreas verdes.

“Podemos hacer mucho más, trabajemos juntos para que se logren grandes cosas, salgan a votar este 2 de junio por todos los candidatos de la coalición Fuerza y corazón por Tamaulipas y hagamos historia por un mejor Nuevo Laredo”, finalizó Jorge Pérez Santos.