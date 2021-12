El dinero no alcanza para las compras: amas de casa

NUEVO LAREDO, TAM.- Artículos esenciales para el hogar, como chile en sus varias presentaciones, tomate, papa, cebolla y aguacate, mantienen los mismos precios altos en el supuesto martes de mercado.

Este medio informativo encontró que el aguacate nuevamente remonta su precio ubicándose ahora en 72.99, mientras que el tomate mantiene los costos de 27.99 el kilo, el chile jalapeño 53.99 y el serrano alcanzan los 65.99, Mientras que la cebolla amarilla y blanca se venden en 21.99 y 32.99, respectivamente. Otro de los artículos básicos como la papa, en sus presentaciones blanca y americana tiene un costo de 31.99 y 16.99 respectivamente.

De los precios de las carnes rojas, ni hablar, se mantienen muy arriba, a tal grado que amas de casa consideran que es un lujo el poder comer este artículo.

“Todo está muy caro, ya no hay alternativas, si acaso el pollo, pero no siempre se come, y de las verduras ni mencionar. Nosotros en la casa solamente comemos carne uno o dos días por semana, el resto se tiene que inventar platillos para alimentar a la familia, pero la realidad es que el dinero alcanza menos cada día”, aseguró María Mora, vecina del sector centro de la ciudad.

Doña Mary comenta que ir de compras requiere llevar suficiente dinero, cosa que no se puede en estos tiempos que se viven.