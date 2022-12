El desconocido nivel de estudios de Jenna Ortega

CIUDAD DE MÉXICO.- Jenna Ortega se ha vuelto muy popular tras su paso por ‘Merlina’. Desde que la producción se sumó al catálogo de Netflix la actriz no ha hecho más que ganar seguidores en sus redes sociales gracias a su puesta en escena. Sin embargo, este no ha sido su único trabajo. Ella tenía 6 años cuando comenzó a interesarse por la industria del entretenimiento.

Para cuando Jenna Ortega cumplió los 8 su madre ya vio que su hija tenía indiscutiblemente talento para la actuación. Fue así como decidió empezar a acompañarla a todos los casting en los que la actriz le pedía presentarse. Pronto los directores notaron su carisma y no pasó mucho tiempo para que la contrataran para ser parte de distintos elenco.

La protagonista de ‘Merlina’ explicó hace poco que fue por ello que no pudo tener ‘un estilo de vida normal’. Incluso llegó a apuntar que en cierta medida está arrepentida de haberse perdido algunos momentos importantes de su adolescencia como el baile de graduación y la entrega de diplomas de su preparatoria.

Cuál es el nivel de estudios de Jenna Ortega

La carrera actoral de Jenna Ortega también ha provocado limitar sus estudios, pero ¿hasta qué nivel llegó?. La actriz tuvo su paso por la Local High School Coachella Valey en los Estados Unidos. Luego continuó estudiando en Local Private College en California. Para cuando cumplió los 17 años ya estaba graduada y feliz.

Jenna Ortega compartió la noticia en sus redes sociales. Incluso ese mismo día ella estaba trabajando en un importante proyecto. ‘El mes pasado cuando me gradué de la escuela secundaria mientras filmaba. El elenco/equipo me sorprendió con una toga y birrete, un diploma, discursos, música, etc. Me siento muy afortunada de estar rodeada de personas que se preocupan lo suficiente por mí’, sostuvo.