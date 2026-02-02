El Dalai Lama y el K-pop ganan sus primeros Grammy

El equipo de KPop Demon Hunters reacciona entre el público tras ganar el premio a la mejor canción escrita para medios visuales por "Golden" durante la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

LOS ANGELES (AP) — Los 68º Premios Grammy anuales se están llevando a cabo el domingo y los ánimos estaban altos desde el principio después de algunos momentos históricos consecutivos.

El Dalai Lama ganó su primer Grammy por audiolibro, narración y grabación de cuentos, superando a la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. Lo leíste correctamente.

“No soy el Dalai Lama”, bromeó Rufus Wainwright en un discurso de aceptación. “Fue un privilegio participar en este proyecto”.

“Golden” de “KPop Demon Hunters” ganó el premio a canción compuesta para un medio audiovisual en la Premiere de los Grammy, marcando la primera vez que un artista o grupo de K-pop gana un Grammy. Los compositores dieron su discurso de aceptación tanto en inglés como en coreano, destacando el atractivo bilingüe de la canción.

El premio a mejor película musical fue para “Music for John Williams”, lo que significa que el director Steven Spielberg ha ganado oficialmente su primer Grammy. Eso lo convierte en un ganador de EGOT, un artista con un Emmy, Grammy, Tony y Oscar.

Premiere de los Gramy, una ceremonia previa a la transmisión por televisión, comenzó con el músico y anfitrión Darren Criss ambientando la escena, entregando el primer premio del día, a la mejor interpretación pop dúo/grupo a Cynthia Erivo y Ariana Grande por “Defying Gravity”. Las estrellas no estuvieron presentes para aceptar el premio.

Un impresionante total de 86 Grammy se entregaron antes de la transmisión.

Yungblud ganó su primer Grammy por interpretación de rock por su versión de “Changes (live from Villa Park)” de Black Sabbath, que interpretó en el último show de Ozzy Osbourne. La banda hardcore Turnstile también ganó su primer Grammy por álbum de rock y más tarde, actuación de metal.

“A Baltimore, gracias, los amamos”, dijo el líder Brendan Yates.

The Cure ganó interpretación de música alternativa, pero no pudieron asistir pues estaban en el funeral de Perry Archangelo Bamonte, el guitarrista y tecladista de larga data de The Cure, quien falleció el mes pasado.

FKA twigs ganó su primer Grammy por mejor álbum de dance/electrónica por “EUSEXUA”, convirtiéndose en la segunda mujer negra en ganar en la categoría. “No esperaba subir aquí. Estaba tan feliz de estar nominada”, dijo en su discurso. “Muchas gracias ¡guau!”.

“A todos los niños latinos viendo esto en el barrio, todo es posible”, dijo el rapero Lefty Gunplay, quien también ganó su primer Grammy por interpretación de rap por su papel en “TV Off” de Kendrick Lamar.

Edgar Barrera entregó algunas de las categorías de música latina: Natalia Lafourcade ganó mejor álbum de pop latino por “Cancionera”; mejor álbum de rock o música alternativa latina para CA7RIEL & Paco Amoroso por “Papota”. Es su primera victoria en su primera nominación. En su discurso, en español, agradecieron a su país natal, Argentina, y a toda Latinoamérica. El álbum de Música Mexicana (incluyendo Tejano) fue para Carín León por “Palabra de to’s (Seca)”. Es su segunda victoria en su segunda nominación.

Es un tono dramáticamente diferente al del año pasado. La entrega de premios de 2025 fue completamente reinventada y enfocada en los esfuerzos de ayuda tras los devastadores incendios en el área de Los Ángeles. En 2026, el enfoque se ha vuelto a colocar en la música, donde Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y más se enfrentarán durante la ceremonia televisada.

La energía fue alta desde el primer minuto en la Premiere: Earth, Wind & Fire dieron una actuación de apertura vibrante de “Shining Star” con la ayuda de Israel Houghton, Lila Ike, Grace Potter, Maggie Rose y Trombone Shorty.

”¡Así es como se comienza un espectáculo!”, dijo el CEO y Presidente de la Academia de Grabación, Harvey Mason jr., en sus comentarios de apertura. “Eso es una declaración. Eso es alegría. Eso es resiliencia”.

Hubo muchas otras actuaciones también: Zara Larsson trajo su pop sueco “Midnight Sun”, seguida por el metálico “Soft Spine” de Spiritbox, “Church” de Tasha Cobbs Leonard, y “Never Fly Away” de Criss y Helen J. Shen.

Después de la Premiere, el comediante Trevor Noah presentará el espectáculo principal por sexto y último año y se podría hacer historia cuando algunos de los nombres más grandes de la música se reúnan. Aquí hay algunas cosas clave que saber antes del espectáculo del domingo en el Crypto.com Arena.

Artistas se pronuncian sobre las represiones de inmigración de la administración Trump

En la Premiere, los artistas ofrecieron mensajes proinmigración y anti-ICE.

La actuación de dúo/grupo de country fue para los ganadores por primera vez Shaboozey y Jelly Roll. Shaboozey aceptó el premio con lágrimas en los ojos. “Quiero agradecer a mi madre, quien a partir de hoy, se ha retirado de su trabajo de 30 años… trabajando como enfermera en una sala psiquiátrica… como inmigrante en este país. Gracias, mamá.

“Los inmigrantes construyeron este país, literalmente, de hecho. Así que, esto es para ellos”, concluyó. “Gracias por traer su cultura, su música y sus historias”.

Amy Allen ganó compositora del año, no clásica, por segundo año consecutivo y llevaba un pin “ICE Out” (fuera ICE), un mensaje contra la aplicación de la inmigración. También lo hizo Kehlani, quien ganó su primer Grammy por interpretación de R&B y más tarde, su segundo, por canción de R&B.

“Nunca he ganado nada antes, esto es un sentimiento realmente loco”, dijo mientras contenía las lágrimas, reflexionando sobre su primera nominación hace diez años. Luego cambió de tema para centrarse en el momento político actual: “Voy a dejar esto y decir, (grosería) ICE.”

“Tengo miedo”, dijo Gloria Estefan sobre el momento político actual tras bambalinas en los Grammy. “Hay cientos de niños en centros de detención. … No reconozco a mi país en este momento.”

Cómo ver la ceremonia y la alfombra roja

El espectáculo principal se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 8:00 pm hora del Este. En Latinoamérica se podrán ver por TNT.

Los Grammy también se pueden ver a través de servicios de streaming de TV en vivo que incluyen CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán ver los Grammy en vivo; los suscriptores regulares de Paramount+ tendrán acceso on demand al día siguiente.

The Associated Press transmite desde la alfombra roja con cuatro horas con entrevistas y moda. Podrá ver por YouTube y APNews.com antes de los Grammy.

Quién está nominado en los Grammy

Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2026 con nueve. Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor/compositor canadiense Cirkut le siguen con siete nominaciones cada uno.

Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea tienen seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Quién asistirá y se presentará en los Grammy

Doechii, Harry Styles, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah y Teyana Taylor presentarán en los Grammy 2026.

Los artistas incluyen a Justin Bieber, Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Rosé, Tyler, the Creator, Lady Gaga y los ocho nominados a mejor nuevo artista de este año: Leon Thomas, Olivia Dean, el grupo global de chicas Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson subirán al escenario para el segmento in memoriam. Ms. Lauryn Hill rendirá homenaje a D’Angelo y Roberta Flack. Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash honrarán a Ozzy Osbourne.