El cantautor Franco de Vita celebra 69 años de vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Franco de Vita está de manteles largos: este 23 de enero cumple 69 años, aunque lo hace alejado de los escenarios lo cual es una muy mala noticia para sus seguidores que esperan con ansia el regreso del autor de ‘Louis’.

Nacido en 1954 en Caracas, Venezuela, Franco Atilio De Vita De Vito es un cantautor ítalo-venezolano que comenzó en un grupo versátil en el que interpretaban covers desde géneros como salsa hasta rock.

Para 1984 lanzó su primer disco en solitario del que se desprendió su primer gran éxito y con ‘Un buen perdedor’, De Vita demostró que llegaba al escenario musical no solo con una buena voz sino también con una propuesta musical muy personal y autentica.

Su segundo gran hit llegó con su tercer álbum de estudio llamado ‘Al norte del sur’ del que se desprende ‘Louis’, una canción que se hizo muy popular al reflejar la historia de un hombre que sueña con ser un cantante mientras se le consume la vida detrás del volante en la vida cotidiana. Para muchos, es uno de los temas más representativos del cantautor.

En ese mismo disco se desprendió ‘Te amo’, una de las baladas románticas más representativas de la década de los años ochenta y que hoy día sigue siendo de los temas más dedicados entre las parejas enamoradas.

Para 1991 De Vita regresó al escenario musical con otra canción que es para muchos un himno a la vida y con ‘No basta’, dio una lección que él implementó en su vida personal. Durante una entrevista, confesó que decidió no tener hijos porque, al dedicarse a la música, nunca estaba en casa y confesó que jamás sería un padre ausente, por lo que tomó la decisión desde muy joven de no ser padre.

Si bien el cantante venezolano no ha sido de los que más número uno ha cosechado, destacan temas distribuidos a lo largo de su carrera como ‘¿Y tú de qué vas?’, canción lanzada en 2004, cuando ya era toda una estrella en los escenarios.

Este tema ha recobrado especial fuerza pues ha sido retomado para concientizar sobre el Síndrome de Down por su emotiva letra: ‘Si me dieran a elegir una vez más/ Te elegiría sin pensarlo/ Es que no hay nada que pensar/ Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo/ Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón/ Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo’.

En la actualidad, Franco de Vita se mantiene alejado de los escenarios, mas no de las redes sociales, donde interactúa con el público que lo ha convertido en uno de los cantantes venezolanos más queridos del medio artístico.