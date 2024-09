El alcalde neoyorquino Eric Adams ha sido encausado, de acuerdo con fuentes

NUEVA YORK.- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha sido encausado de cargos penales federales por un jurado investigador, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto.

El acta de acusación que detalla los cargos contra Adams seguía precintada el miércoles por la noche, de acuerdo con las personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para declarar públicamente sobre el tema.

La fiscalía federal de Manhattan rechazó comentar al respecto. El acta de acusación fue reportada primero por el periódico The New York Times.

“Siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un blanco, y me convertí en uno”, dijo Adams en un comunicado en el que daba a entender que no había sido informado de la acusación. “Si se me acusa, soy inocente y lucharé contra esto con cada onza de mi fuerza y espíritu”.

En un discurso grabado en su residencia oficial, Adams reconoció que algunos neoyorquinos cuestionarían su capacidad para gestionar la ciudad mientras lucha contra las acusaciones, pero prometió permanecer en el cargo.

“Llevo meses enfrentándome a estas mentiras… y sin embargo la ciudad ha seguido mejorando”, declaró Adams. “No se equivoquen. Ustedes me eligieron para dirigir esta ciudad y eso haré”.

De momento no estaba claro cuándo se harían públicos los cargos ni cuándo podría tener que comparecer el alcalde ante el tribunal.

El acta de acusación representa un revés impresionante para Adams, un excapitán de policía que ganó las elecciones hace casi tres años para convertirse en el segundo alcalde de raza negra de la ciudad más poblada del país, basándose en una plataforma en la que prometió un enfoque fundamentado en la ley y el orden para disminuir los delitos.

Durante gran parte del año pasado, Adams ha enfrentado un creciente peligro jurídico, debido a que varias investigaciones federales a colaboradores de alto rango desembocaron en un aluvión de citaciones, registros y salidas de altos funcionarios que han sumido al ayuntamiento en una crisis.

Adams había dicho en repetidas ocasiones que no tenía conocimiento de ningún delito, y el miércoles por la tarde prometió seguir en el cargo.

Es el primer alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York acusado durante su mandato. Si renuncia, sería sustituido por el defensor del pueblo, Jumaane Williams, que convocaría a elecciones especiales.

La gobernadora neoyorquina Kathy Hochul está facultada para destituir a Adams. La oficina de Hochul no respondió de momento a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

Horas antes de que se anunciaran los cargos, la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez pidió a Adams que dejara el cargo, la primera demócrata prominente a nivel nacional en hacerlo. Mencionó las investigaciones penales federales en torno a la administración del alcalde y una serie de salidas inesperadas de altos funcionarios de la ciudad.

“No veo cómo el alcalde Adams puede seguir gobernando la ciudad de Nueva York”, escribió Ocasio-Cortez en la red social X.

Adams —que también es demócrata— reaccionó con desprecio, tachando a Ocasio-Cortez de santurrona.

Las investigaciones federales al gobierno de Adams se dieron a conocer el 2 de noviembre de 2023, cuando agentes del FBI llevaron a cabo una redada matutina en la residencia en Brooklyn de la jefa de recolección de fondos de Adams, Brianna Suggs.

En ese entonces, Adams insistió que había respetado la ley, y señaló que estaría “sorprendido” si alguien de su campaña hubiera cometido acciones ilegales. “No puedo decirles hasta qué punto empiezo el día diciéndole a mi equipo que tenemos que cumplir la ley”, declaró entonces a los periodistas.

Días después, agentes del FBI confiscaron los teléfonos y el iPad del alcalde cuando salía de un evento en Manhattan. La interacción fue revelada varios días después por el abogado del alcalde.