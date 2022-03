Ejecución de ‘El Pollo’, una muerte anunciada desde su captura

TAMPICO, TAM.- El temor de que fuera ejecutado César Eduardo García Martínez alias “El Pollo”, se estableció desde el pasado 21 de diciembre de 2019, cuando fue capturado en Monterrey, Nuevo León y trasladado al penal de Altamira, Tamaulipas.

Su muerte estaba ya anunciada y así lo señalaron en su momento ante los medios de comunicación, sus familiares en notas publicadas tras su captura.

«Tras la detención de “El Pollo” se teme sea asesinado en prisión, al ser quien destapo los vínculos del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el Cartel del Golfo», Se señalaba en las notas publicadas el 20 de diciembre de 2019.

“El Pollo, podría ser asesinado en la prisión de esta capital o se le fabrique un suicidio, para evitar que proporcione a las autoridades más información en torno a los vínculos de Cabeza de Vaca con el CDG, lo cual ya ha sucedido en varias ocasiones con líderes criminales que tiene relación con el actual gobernador de Tamaulipas ” manifestaron los familiares del «Pollo».

Aunque pasaron más de 2 años desde su captura su ejecución se consumó la madrugada del domingo 27 de febrero de 2022, en el penal de Altamira en el estado de Tamaulipas, donde fue encontrado en su celda, con el tiro de gracia y con huellas de tortura en todo el cuerpo.

Ahora los familiares del «Pollo» lamentan que el gobierno federal no haya escuchado sus exigencia de brindarle protección ante lo que califican como una muerte anunciada.

“El Pollo” fue informante de la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), destapó los vínculos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el CDG, la ejecución de César Eduardo García Martínez, era evitar que ampliara sus declaraciones contra el gobernador de Tamaulipas, ya que la autoridad de Estados Unidos pedía su extradición, pues la DEA obtuvo información sobre la relación del gobierno de Tamaulipas y el Cártel del Golfo.

La familia de César Eduardo García Martínez, temía y pidió por su seguridad, ahora tienen la certeza que el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ordeno su ejecución, pues este último es señalado por “El Pollo” de haber recibido 500 mil dólares, enviados por Héctor Sauceda Gamboa alias El Caris, líder del Cartel del Golfo y que él, le entrego en el restaurante del hotel Holiday INN en Reynosa, a donde el ahora gobernador llego con su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca.

El Pollo fue informante de la DEA y PGR, fue Agente Ministerial de Tamaulipas en el periodo de gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba y se incorporó al Cártel del Golfo como hombre cercano de Osiel Cárdenas Guillén y se convirtió en uno de sus operadores financieros, alcanzaron auge de su poder criminal y político, respectivamente.

Cárdenas Guillen fue detenido el 14 de marzo del 2003 en Matamoros, Tamaulipas, por miembros del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR). Dos años después, en 2005, se concedió la extradición del capo a Estados Unidos, sin embargo, se efectuó el 19 de enero del 2007, cuando Yarrington ya no era gobernador de Tamaulipas.

Bajo el seudónimo de “Óscar», el ex agente declaró que, en junio de 1998 en un evento político en Reynosa, Tamaulipas, el ex director de Seguridad Pública de la región, Juan José Muñiz Salinas, “El Bimbo”, lo envió para entregar USD 1.000.000 en efectivo al fallecido Jesús Vega Sánchez.

De acuerdo a los registros oficiales el “Pollo” testificó ante la PGR en la Averiguación PGR/SIEDO/UEIDICS/012/2009 de La Procuraduría General de la República, la cual en su ampliación se convirtió en la UEIORPI FAM/AP/229/2014.

El testimonio de Cesar Eduardo García Martínez, ante la PGR y la DEA afirma que, como operador de Osiel Cárdenas, entregó en varias ocasiones millones de dólares del Cártel del Golfo a Tomás Yarrington para campañas políticas del PRI y para la campaña de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Quiero señalar que en el mes de septiembre del año 2004 me llamo el licencia Tomas Yarrington Ruvalcaba y me cito en Ciudad Victoria a una reunión en la que me informo que necesitaba conseguir recursos del Cartel del Golfo para apoyar al candidato de oposición Francisco García Cabeza de Vaca, quien era candidato a presidente del municipio de Reynosa, ya que él tenía amistad con el candidato y especial interés en que ese municipio fuera ganador por Francisco García Cabeza de Vaca” es parte de la declaración de “El Pollo” ante la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR).

“El Pollo” se convirtió en testigo colaborador desde el año 2012 y testifico en Estados Unidos el 23 de febrero de ese año, ante un agregado de la PGR quien actuó a nombre del Agente del Ministerio Público Federal.