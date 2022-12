Eiza González encarnaría a Lucía Méndez en su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito de la bioserie del cantante Luis Miguel, más artistas se han unido a la tendencia de contar su historia a través de la tv, tal es el caso de Lucía Méndez, quien a pesar de no tener un proyecto en puerta reveló que le gustaría que Eiza González la encarnara debido a que “son igualitas”.

Fue a través de una entrevista en “Hoy” donde la famosa reveló sus planes en caso de que en un futuro pudiera hacer su bioserie.

“Me encantaría (Eiza), nos parecemos, podríamos ser hermana. Buena idea”, expresó.

Lucía también fue cuestionada sobre la decisión de González de probar suerte en Hollywood, pues debido a su talento ya ha formado parte de grandes producciones de la industria e incluso está por realizar una película con el mismísimo galán Henry Cavil.

Ante esto, la intérprete de “Corazón de piedra” comentó: “Yo creo que es lo mejor que pudo hacer porque a parte habla un inglés perfect, perfec english, ¡qué bárbara! ¡Qué ingles habla! Es acuario, es muy sincera, es muy auténtica, es muy bonita, es talentosa”.

La actriz de 67 años expresó que le tuvo un cariño especial a la estrella y contó que recientemente le protagonista de “Ambulance” le dijo había adquirido un rancho.

“Es una maravilla, la quise mucho”, expresó.

La famosa tampoco pasó desapercibida respecto a su vida amorosa, sin embargo, comentó que en 2023 no estaría buscando el amor.

“Ay no, yo estoy muy feliz. Que me lo ponga dios porque yo ya metí mucho la pata”, concluyó.