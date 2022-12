Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se rinde ante el alcohol

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz, de Grupo Firme, ya no se pudo aguantar más, y después de haber cumplido unas semanas sin tomar alcohol, ya no seguirá con esa abstinencia, así lo compartió con sus seguidores en redes.

El vocalista de la agrupación de regional mexicano presumió en días pasados que llevaba semanas sin tomar y hace poco aseguró que ya había cumplido el mes, y que se proponía retomar el ejercicio y seguir sin el consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo, se rindió.

“Hoy sí voy a tomar, porque quiero, porque traigo un ch** de ganas y porque sí”, se lee en su mensaje, el cual acompaña con una imagen de él mismo sosteniendo una cerveza, dicha imagen forma parte de un video de sus nuevas canciones.

La banda, que arrancó hoy con la venta de los boletos para el cierre de su gira en el Foro Sol, estrenó en las últimas horas varias canciones, como parte de su nuevo disco “Puras pa’ pistear”, como: “Borrón y cuenta nueva”, “Cómo le digo”, “Señorita”, “Al despertar”, “Aquí no es”, “Me pierde por wey” y “Falsa alarma”.

En los videos de estos temas, los integrantes de Grupo Firme aparecen tomando cerveza y otro tipo de bebidas alcohólicas en botella.

A inicios de este año, Eduin Caz tuvo una crisis de salud porque se le complicó la hernia hiatal que padece; se dijo que podría perder la voz por combinar el alcohol con dicha hernia que en ese momento lo llevó al hospital.

Aunque el cantante de 28 ha reconocido que hay un equilibrio en su vida, en redes cuestionan la forma de beber de los integrantes de Grupo Firme, y es común ver entre los comentarios que aplauden Eduin, recomendaciones para que se cuide y deje de lado “la vida loca”.