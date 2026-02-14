Edgecombe guía al Equipo Vince a victoria en Duelo de Estrellas Ascendentes de la NBA

Edgecombe anotó 17 puntos en la semifinal, antes de encestar dos tiros libres para sentenciar la final

VJ Edgecombe, del Equipo Vince, envía un pase frente a Jeremiah Fears, del Equipo Melo, en el Duelo de Estrellas Ascendentes de la NBA, el viernes 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

VJ Edgecombe, del Equipo Vince, envía un pase frente a Jeremiah Fears, del Equipo Melo, en el Duelo de Estrellas Ascendentes de la NBA, el viernes 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El novato de Filadelfia V.J. Edgecombe condujo el viernes al Equipo Vince a la victoria en el Duelo de Estrellas Ascendentes, de la NBA.

Edgecombe anotó 17 puntos en la semifinal, antes de encestar dos tiros libres para sentenciar la final. El duelo se enmarca en el fin de semana del Juego de Estrellas

Dylan Harper, escolta de San Antonio, cerró la primera semifinal de manera memorable al anotar la canasta ganadora sobre Ron Harper Jr., su hermano mayor.

Luego, Dylan Harper anotó ocho puntos en la final para el Equipo Melo, en la que se asoció con su compañero de los Spurs, Stephon Castle, el Novato del Año pasado.

Castle efectuó una volcada tras un rebote ofensivo luego de un tiro fallado por Jeremiah Fears para dejar al Equipo Melo a un punto de la victoria en la final. Sin embargo, Edgecombe provocó una falta de Donovan Clingan y, con sangre fría, convirtió ambos tiros libres para terminarlo con un marcador de 25-24.

Edgecombe fue elegido el Jugador Más Valioso del Duelo de Estrellas en Ascenso.

Los novatos, jugadores de segundo año y prospectos de la G League de la NBA abrieron el fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome, casa de los Clippers de Los Ángeles, con este microtorneo de cuatro equipos y tres partidos disputados hasta un total de puntos predeterminado.

Dylan Harper sentenció el partido en la primera semifinal con una sucesión de movimientos que bien podrían haberse aprendido en calle, imponiéndose físicamente ante Ron Jr. en la pintura antes de encestar un tiro en suspensión con un paso atrás. Dylan sacó la lengua en una celebración jubilosa por apenas su segunda canasta en la semifinal, y su famoso padre se rio a carcajadas a pie de cancha.

Edgecombe anotó casi la mitad de los 41 puntos de su equipo —incluidos los últimos 10 de manera consecutiva— al ganar la segunda semifinal para preparar un duelo entre los equipos liderados por las grandes figuras retiradas de la NBA Vince Carter y Carmelo Anthony.

El duelo no fue una exhibición completa del mejor talento joven de la NBA porque la primera selección del draft, Cooper Flagg, se ausentó por lesión, al igual que Alex Sarr, de Washington, y Cedric Coward, de Memphis.

Edgecombe encestó tres triples durante su ráfaga anotadora en la primera semifinal para ganar su duelo con Kon Knueppel, de Charlotte, quien anotó apenas cuatro puntos. Los dos novatos son los únicos aspirantes serios, junto con Flagg, al premio de Novato del Año.

El evento arrancó de forma espectacular, cuando el prospecto de los Clippers Yanic Konan Niederhäuser logró una clavada tras un pase bombeado de Ron Harper Jr. para la primera canasta de la noche. El pívot suizo, seleccionado en el draft el verano pasado por los anfitriones del fin de semana del Juego de Estrellas, recibió una ovación estruendosa de los aficionados en The Wall, una zona de seguidores instalada por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer.

Niederhäuser lideró a su equipo, que terminó perdiendo, con 11 puntos en la primera semifinal.