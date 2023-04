Ebrio provoca choque-volcadura en Juárez y Perú

NUEVO LAREDO, TAM.- Alcoholizado el conductor de una camioneta se pasó el alto en transitado crucero de la colonia Juárez, provocando un choque-volcadura, en donde una persona resultó lesionada.

La madrugada del lunes, José Andrés, de 26 años, manejaba una Jeep Grand Cherokee modelo 2007, sin placas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Perú.

Al llegar a la intersección con la avenida Juárez, el hombre –que se encontraba alcoholizado- no respeta la señal de alto, marcada en luz roja en el semáforo.

La camioneta chocó contra un Chevrolet Aveo, modelo 2020, placas nacionales, conducido por Juan Manuel, de 52 años, quien iba de sur a norte sobre la Juárez, contando con vía de preferencia al tener luz verde en el semáforo.

Luego del impacto inicial, la Grand Cherokee se estrelló contra el semáforo que derribó, mientras que el Aveo chocó contra una jardinera y terminó volcándose.

El conductor del Aveo resultó lesionado y fue llevado al Hospital México-Americano, donde quedó internado.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal multaron a José Andrés por pasarse el alto, exceder el límite de velocidad, causar daños al municipio, no traer licencia para conducir y su vehículo no contar con placas, además presentaba aliento alcohólico, no apto para manejar.