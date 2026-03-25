Dueños de la NBA aprueban explorar la expansión

El comisionado de la Adam Silver saluda a la árbitro Ashley Moyer-Gleich previo al partido entre los Trail Blazers de Portland y el Jazz de Utah, el viernes 13 de marzo de 2026, en Portland. (AP Fhoto/Jenny Kane)

El comisionado de la Adam Silver saluda a la árbitro Ashley Moyer-Gleich previo al partido entre los Trail Blazers de Portland y el Jazz de Utah, el viernes 13 de marzo de 2026, en Portland. (AP Fhoto/Jenny Kane)

NUEVA YORK (AP) — Seattle y Las Vegas están un paso más cerca de tener equipos de la NBA.

La junta de gobernadores de la liga votó el miércoles para aprobar un plan que permitirá a los funcionarios de la NBA “explorar formalmente una posible expansión de equipos” a esas dos ciudades, que desde hace tiempo han sido consideradas las principales candidatas para obtener franquicias.

“La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle —dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Esperamos con interés dar este siguiente paso y dialogar con las partes interesadas”.

Silver ofrecerá una conferencia de prensa más tarde para hablar sobre los próximos pasos. La liga dijo que el banco de inversión PJT Partners ha sido contratado “como asesor estratégico para evaluar mercados potenciales, grupos de propietarios, infraestructura de arenas y las implicaciones económicas más amplias de la expansión”.

La expansión no es un hecho. Pero ya dejó de ser sólo un sueño.

El escolta de Nueva Orleans Dejounte Murray tenía 11 años cuando Seattle tuvo por última vez un equipo de la NBA. Creció con la esperanza de emular a Gary Payton, Ray Allen y Shawn Kemp, e incluso recuerda a un novato que jugó para los SuperSonics llamado Kevin Durant.

Han pasado casi dos décadas desde que esos días. Dicho esto, la votación del miércoles debería finalmente alimentar una esperanza real de un renacimiento del baloncesto para Seattle —y un nuevo capítulo en Las Vegas.

“Es una ciudad de baloncesto, una cultura de baloncesto, así que es un deber, creo, que lo recuperen allá”, afirmó Murray, oriundo de Seattle.

“Creo que para la ciudad era algo que se venía esperando desde hace mucho. Creo que todo el mundo quedó bastante desanimado cuando se fueron”, agregó el alero del Magic Paolo Banchero, otro nativo de Seattle. “Y desde entonces solo ha sido esperar y tener la esperanza de que algún día regresen. Estoy seguro de que con la noticia, todo el mundo está emocionado. Sé que yo estoy emocionado por todos los niños que están creciendo porque Seattle es una ciudad de baloncesto realmente grande”.

Lo es, y también lo es Las Vegas —que se ha convertido en una parte importante del ecosistema de la NBA incluso sin un equipo.

La Liga de Verano de la NBA se celebra en Las Vegas cada año y se ha convertido en un evento imperdible para ejecutivos de la liga, entrenadores, medios, agentes e incluso jugadores que no participan en los partidos. La ronda de campeonato de la Copa NBA también se ha disputado en Las Vegas. Y la ciudad solía albergar algún partido ocasional de temporada regular; por ejemplo, en 1984, cuando Kareem Abdul-Jabbar de los Lakers de Los Ángeles rompió el récord histórico de puntos de la liga en un partido contra el Jazz de Utah —que en ese momento utilizaba Las Vegas para algunos de sus partidos como local.

La idea de colocar una franquicia allí podría haber parecido poco probable hace un par de décadas. Ya no, especialmente con la llegada de los Raiders de la NFL, los Golden Knights de la NHL y las Aces de la WNBA ya instalados allí, y con las Atléticos de las Grandes Ligas en camino.

“Creo que Seattle y Las Vegas son dos ciudades increíbles”, manifestó Silver en diciembre, al hablar sobre la expansión durante la Copa NBA en Las Vegas.

Suponiendo que los propietarios eventualmente decidan realmente expandir la NBA más allá de su estructura de 30 equipos, habrá mucho que decidir. Lo primero, la cuota de expansión (se espera que sea de al menos 6.000 millones de dólares), el calendario para añadir los clubes (2028-29 casi con certeza sería lo más pronto que esto podría ocurrir) y cómo se realineará la Conferencia Oeste (es probable que al menos un equipo se una a la Conferencia Este).