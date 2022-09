Drake Bell desfila en alfombra de la bioserie autorizada de ‘Chente’

CIUDAD DE MÉXICO.- Ambientada con el nuevo disco oficial que emana de ‘El Rey’, bioserie de Vicente Fernández, con la voz de Jaime Camil, comenzó la alfombra roja de la presentación de la serie autorizada que en colaboración con Netflix realizó Caracol Televisión.

Kaled Acabo, actor mexicano de 11 años de edad que interpreta a Vicente en su niñez, fue el primero en arribar a la alfombra roja en la presentación; se mostró honrado y contento por pertenecer al proyecto ‘El Rey’.

‘Feliz, alegre, contento, me quedo con algo de él que es único, me hubiera encantado conocerlo, pero lamentablemente no pudo ser así’, comentó Kaled, quien se despidió al son de ‘Solamente una vez’ con la voz emulando a Vicente Fernández.

Sebastián García de 13 años de edad, interpretará a Vicente en la serie el ‘Charro de Huentitán’, cuando contaba con apenas 16 años y comenzaba a despegar su carrera. ‘Queremos que toda la gente vea la pasión que pusimos a este trabajo, lo que más me impactó de Vicente es que nunca se rinde, y con esa tenacidad es con la que me identifiqué’, comentó.

Sebastián Dante, quien estudió teatro e hizo una carrera de cine, es la primera vez que se le presenta la oportunidad de participar como protagonista en una serie y con un personaje importante en México como lo es Vicente Fernández. ‘Me dejó muchas lecciones interpretarlo, pero lo que más me llevo es que fue una persona que nunca se rindió, que siempre fue para adelante’, dijo Dante de 22 años.

Por su parte, Jaime Camil fue el último en aparecer en la alfombra roja por parte de los protagonistas de la serie biográfica, y se mostró igualmente emocionado. Antes de seguir su camino se abrazó efusivamente con Marcela Guirado, y no perdió la oportunidad de realizar fotografías con sus compañeros, quienes también interpretaron a Vicente Fernández.

‘Vicente era un hombre con fallas, con virtudes, pero cuando lo que se pretende es enaltecer la carrera del exponente del mariachi en el mundo como lo es Vicente, tienes que poner todo el compromiso en ello’, aseguró Camil y alegre continuó su camino para la premiere de la serie.

Entre los actores invitados también se encontraban los actores Marissa Saavedra quien interpretará a la madre de Vicente Fernández, y los invitados a la premiere: Salvador Zerboni, Manolo Caro, Sarah Montalvo, Nico Vives y Natalia Jiménez, quien lució un vestido tradicional mexicano.

Drake Bell también es fan de Chente

El cantante estadounidense Drake Bell apareció en la alfombra roja de la bioserie ‘El rey, Vicente Fernández’, para halagar la labor musical y legado del ‘Charro de Huentitán’.

‘Estoy muy interesado en la presentación, soy fan de Vicente Fernández, la historia de su música y todo lo que representa para México’, compartió Drake a la prensa a su llegada a la presentación de la serie. El actor de ‘Drake y Josh” no dejó pasar la oportunidad para agradecer a los fans mexicanos por cómo lo apoyan cada vez que se encuentra en el país.

Sobre si le gustaría pasar las fiestas mexicanas ahora que se encuentra en el país, el artista compartió: ‘Desearía quedarme pero tengo cosas por las que tengo que regresar a EU mañana. Pero volveré pronto porque sale mi nuevo álbum en noviembre y tengo varias canciones en español’.

Aunque aún no tiene nombre para su nuevo disco, adelantó algunos de los temas en español que aparecerán en él: ‘Algunas son ‘Fuego Lento’, ‘No perdamos más tiempo’ y ‘La camisa negra”.