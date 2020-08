Dotará Municipio de tabletas a hospitales públicos

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte de las acciones que realiza el gobierno municipal para atender la pandemia del Covid-19, se autorizó la adquisición de tabletas para hospitales públicos y se trabaja en el marco legal para la correcta aplicación de sanciones por incumplir medidas sanitarias.

En reunión del Comité de Salud Municipal, el alcalde Enrique Rivas mencionó que lo que se busca es que menos personas resulten contagiadas.

“Queremos que cumplan con las medidas sanitarias, por eso la implementación de distintas sanciones que ya se llevan a cabo a partir de esta semana, próximamente se realizarán operativos para quien no cumpla con las restricciones como el ‘Doble no Circula’ o transitar después de las 10 de la noche”, manifestó.

El Presidente Municipal resaltó que estas restricciones también aplican para los autos sin placas.

“En el caso de las personas que traigan un vehículo que no tenga placa, no debe circular los siete días de la semana, cualquier día que haya un operativo y se detenga el auto no identificado, será sancionado o incluso será sacado de circulación”, recalcó.

En este contexto, el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, informó que por el momento se está amonestando a las personas de manera verbal, pues falta ver el carácter legal para la correcta aplicación de las multas.

“Se debe tener un fundamento legal, nadie estaba listo para una pandemia y mucho menos legalmente, por lo que nos estamos preparando para multar de acuerdo a la ley”, agregó.

Otra de las acciones importantes en beneficio de la ciudadanía, es que Rivas Cuéllar autorizó la adquisición de 8 tabletas electrónicas que se utilizarán en hospitales públicos para que puedan tener contacto familiares y pacientes covid.

“Es una acción más para coadyuvar con los hospitales, sobre todo disminuir la presión que se ha generado por la molestia y desesperación de las personas que esperan afuera para saber la condición de sus familiares internados”, señaló.

En este sentido, el director de Salud Municipal, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, detalló que se entregarán tres tabletas al Hospital General y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y dos a la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La finalidad es que el personal médico pueda dar información del paciente covid e interactuar con especialistas que se encuentren en resguardo y que ayuden en el tratamiento de los infectados, así como para que haya comunicación entre familiares y convalecientes.