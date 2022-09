Dos personas heridas por militares; una está grave y fue llevada a Monterrey

Nuevo Laredo, Tam.- Elementos del Ejército Mexicano que presuntamente realizaban un operativo, dispararon en forma indiscriminada a dos personas; un hombre que está grave por un balazo en la cabeza y una mujer, que está lesionada en el abdomen.

En el primer caso, se trata de un hombre de 55 años, jubilado del IMSS, quien fue atacado directamente por los militares, que estaban en el Puente que pasa sobre la Carretera Anáhuac y Carretera Aeropuerto, cuando iba a su domicilio.

Felipe Valero Vázquez, recibió un balazo en la cabeza y por la gravedad de su lesión fue llevado del IMSS de esta frontera al Seguro Social en Monterrey, Nuevo León, donde será sometido a una operación para extraerle el proyectil.

El herido declaró que salió de la colonia Los Arcos e iba a su domicilio en su camioneta XTrail, cuando salía de la colonia se incorporó a la carretera Aeropuerto, por el acotamiento de norte a sur.

“Al ir pasando por debajo del puente (área conocida como Los Dos Puentes) para incorporarme a los carriles de sur a norte, justo al salir del puente los soldados comenzaron a dispararme de arriba hacia abajo, yo di reversa para cubrirme con el puente y estando abajo me seguían disparando”, narró el afectado.

Agregó que “minutos después aceleré mi camioneta, avancé como 15 metros, ya no quiso moverse, por lo que me bajé rápido y caminé hacia mi casa, aunque pedí raid nadie me ayudó, recordé que cerca vive una sobrina en la colonia Alianza, fui a su casa y ellos me llevaron al hospital”.

Valero Vázquez fue atendido en el área de urgencias del IMSS Nuevo Laredo. Presenta una herida de bala en la cabeza en la región parieto-occipital y el proyectil le quedó alojado, por lo que fue trasladado el IMSS en Monterrey, para ser sometido a una operación quirúrgica.

La otra víctima de los militares es una mujer, que estaba en el patio de su domicilio en la colonia Nueva Era, de donde fue llevada al IMSS, con una lesión en el abdomen, que le afectó el bazo e intestino.

Lorena Yasmara Ventura Fuentes, 57 años, estaba en el patio de su casa con sus familiares cuando escucharon un estruendo muy fuerte y la mujer resultó herida por una bala de grueso calibre en el abdomen.

Rigoberto Antonio, 29 años, sobrino, declaró que al darse cuenta que su tía estaba herida, la llevaron al IMSS La Bandera. Fue a las 21:30 horas del jueves y la víctima fue llevada a cirugía de urgencia, saliendo a las 3:40 am y permanece en terapia intensiva. La bala entró en el abdomen lado izquierdo, afectando bazo e intestino.

A través de redes sociales la ciudadanía daba a conocer la noche del viernes que personal de la SEDENA circulaba a alta velocidad, disparando contra vehículos “sospechosos” y amagando a los automovilistas en un supuesto operativo, del cual hasta el momento el Ejército Mexicano no ha dado ninguna información oficial.