Dos penales dan la victoria a Girona sobre Espanyol

En intenso derbi catalán

AP

BARCELONA (AP) — Vladyslav Vanat anotó penales en el tiempo de descuento de cada mitad y el Girona venció el viernes 2-0 al Espanyol en un disputado derbi catalán en La Liga.

Fue la primera vez que el Girona ganó tres partidos consecutivos desde noviembre de 2024.

El resultado lo elevó al noveno lugar en la tabla. El Espanyol se mantuvo en el quinto puesto.

El Girona fue mejor en la primera mitad y se adelantó al filo del descanso cuando se consideró que Omar El Hilali había sujetado a Hugo Rincón en el área.

El portero del Espanyol, Marko Dmitrović, detuvo el primer intento de Vanat, pero el árbitro dijo que se movió de su línea antes del tiro y ordenó repetirlo. Vanat volvió a anotar, disparando un tiro perfecto a la derecha del portero.

Ambos equipos tuvieron oportunidades en una segunda mitad intensa, pero el Girona aprovechó los espacios en la defensa del Espanyol mientras el equipo local buscaba el empate.

Con segundos restantes, Yáser Asprilla fue derribado por Rubén Sánchez y el delantero ucraniano Vanat anotó su segundo de la noche para asegurar los tres puntos.

