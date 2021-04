Domina girl power candidaturas a los Brit Awards

LONDRES.- Las cantautoras Dua Lipa, Arlo Parks y Celeste encabezan la lista de nominados a los Brit Awards, con tres menciones cada una para los premios a lo mejor de la música de Gran Bretaña.

Las tres británicas fueron postuladas a Mejor Artista Solista Femenina y Álbum del Año este miércoles.

Lipa también compite por el premio al Mejor Sencillo Británico por “Physical”, mientras que Parks y Celeste, quien está nominada al Óscar a la Mejor Canción por “Hear My Voice” de la película El Juicio de los 7 de Chicago, se miden por el Brit a Artista Revelación.

Otros triplemente nominados en la lista son DJ Joel Corry y el dúo de rap Young T & Bugsey.

Los ganadores se anunciarán el 11 de mayo en una ceremonia que incluirá actuaciones musicales en vivo así como un público limitado y socialmente distanciado en la Arena O2 de Londres.

Será una de las primeras premiaciones que se realicen en persona en Gran Bretaña desde que comenzó la pandemia de coronavirus hace más de un año.

Los Brit suelen servir de escaparate para el talento local, pero las nominaciones han sido criticadas en el pasado por no reflejar la diversidad de la música británica.

En 2017, la academia integrada por más de mil profesionales de la industria musical que eligen a los ganadores se expandió en un intento por hacerla más diversa y equilibrada en cuanto a género.

Sin embargo, la premiación fue criticada el año pasado por no reconocer a las mujeres, pues no hubo artistas femeninas entre los precandidatos a Álbum del Año.

Este año, la categoría incluye a cuatro: Parks, Celeste, Lipa y Jessie Ware; J Hus es el único artista masculino nominado en esa categoría.

.@grimmers and his co-host @wiffygriffy reveal all the nominees for The BRIT Awards 2021! 💫 #BRITs https://t.co/dRkKgfg415

— BRIT Awards (@BRITs) March 31, 2021