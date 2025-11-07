Dodgers ejercen opciones de Max Muncy y Alex Vesia tras coronarse bicampeones

El tercera base y el relevista seguirán con Los Ángeles, mientras el club dio de baja al lanzador Tony Gonsolin y sumó nuevos talentos al roster

Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, recorre las bases tras conseguir un jonrón solitario ante los Azulejos de Toronto, en el séptimo juego de la Serie Mundial, el sábado 1 de noviembre de 2025 (Chris Young/The Canadian Press via AP)

LOS ÁNGELES.- Los Dodgers de Los Ángeles, flamantes bicampeones de la Serie Mundial, ejercieron el jueves las opciones de contrato del tercera base Max Muncy y del relevista Alex Vesia.

Muncy tenía una opción del equipo por 10 millones de dólares para extender el contrato que le pagó 24 millones en 2024-25. El tercera base de 35 años bateó para .243 con 19 jonrones y 67 carreras impulsadas en 100 juegos, pasando tiempo en la lista de lesionados por una contusión en el hueso de la rodilla izquierda y una distensión en el oblicuo derecho.

Su jonrón en la octava entrada contra el novato de Toronto Trey Yesavage redujo el déficit de los Dodgers a una carrera en la victoria de Los Ángeles por 5-4 en 11 entradas en el séptimo juego de la Serie Mundial. Los Ángeles logró su segundo título consecutivo. Fue el 16º jonrón de postemporada de Muncy, un récord para el club.

Si su opción hubiera sido rechazada, Muncy habría sido agente libre.

Los Ángeles podría haber rechazado la opción de Vesia, quien recibe un salario de 3,55 millones en vez de pagar la cláusula de rescisión por 50.000 dólares. Si los Dodgers hubieran rechazado la extensión, Vesia habría sido elegible para el arbitraje.

El zurdo de 29 años tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.02 y cinco salvamentos este año, cuando devengó un salario de 2,25 millones. Se perdió la Serie Mundial debido a un asunto personal.

También el jueves, el exlanzador del Juego de Estrellas Tony Gonsolin fue dado de baja después de que sus últimos dos años estuvieron marcados por lesiones.

El derecho de 31 años hizo apenas siete aperturas antes de someterse a una cirugía de codo que terminó su temporada este año. Anteriormente se perdió todo el 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

Gonsolin tuvo su mejor desempeño en 2022, cuando comenzó 11-0 con una efectividad de 2.02. Fue el perdedor en el Juego de Estrellas después de permitir tres carreras y cuatro hits, incluidos dos jonrones.

En agosto, ingresó a la lista de lesionados con una distensión en el antebrazo y no volvió sino hasta el penúltimo juego de la temporada regular. Terminó con una foja de 16-1, una efectividad de 2.14 y 119 ponches.

Los Dodgers añadieron al jardinero Ryan Ward y al zurdo Robinson Ortiz al roster de 40 jugadores.

Ward fue el Jugador Más Valioso de la Liga de la Costa del Pacífico esta temporada, bateando .290 con 36 jonrones y 122 carreras impulsadas para la sucursal de la Triple-A en Oklahoma City. Ortiz tuvo un récord de 5-2 con una efectividad de 2.73 en 48 juegos entre Clase A y Triple A.