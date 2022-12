Disney altera de forma innovadora la edad de los actores

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante un video publicado en la cuenta oficial del sitio web estadounidense de videojuegos y medios de entretenimiento, IGN, explican cómo es que Disney puede alterar la edad de los actores en sus películas.

Un claro ejemplo es el caso del actor Robert John Downey Jr. en “Civil War”, en donde en una escena de dicha película la edad del actor parecía la de un adolescente. Lo que muchos fanáticos no sabían es que no se trató de maquillaje, sino del poder de un programa.

FRAN es la inteligencia artificial capaz de rejuvenecer o envejecer a los actores en cuestión de segundos y con una imagen más nítida de la que ofrecen otros programas y es porque esta “Red de Envejecimiento Facial”, utiliza una red neuronal civilizada.

Disney has an AI tool that can age or de-age actors in a matter of seconds 🤯 pic.twitter.com/zS72R9KwYy

