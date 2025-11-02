Disfrutan miles de familias de Nuevo Laredo noche de Halloween

Durante la noche del 31 de octubre se mantuvo una estrategia de monitoreo constante en los puntos de mayor afluencia ciudadana, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias. [Agencias]

Durante la noche del 31 de octubre se mantuvo una estrategia de monitoreo constante en los puntos de mayor afluencia ciudadana, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Las calles de Nuevo Laredo se llenaron de color, risas y disfraces durante la noche de Halloween, cuando miles de familias salieron a disfrutar de una velada llena de diversión y tranquilidad. Entre música, luces y el entusiasmo de niñas y niños, la ciudad vivió una auténtica fiesta familiar que refleja el clima de paz y seguridad que hoy se respira en nuestro municipio.

Tras una noche de celebración familiar, autoridades reportaron un saldo blanco, resultado del operativo preventivo y de vigilancia implementado por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, a través de Protección Civil y Bomberos, Dirección de Tránsito y Vialidad en coordinación con distintas dependencias municipales y estatales.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que durante la noche del 31 de octubre se mantuvo una estrategia de monitoreo constante en los puntos de mayor afluencia ciudadana, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias que participaron en las actividades alusivas a la fecha.

“Implementamos un operativo de vigilancia en las avenidas principales como Villa de San Miguel, Reservas Territoriales, Revolución y Paseo Colón. Tuvimos ambulancias fijas como centros de mando en puntos estratégicos, entre ellos Guerrero y Dr. Mier, Guerrero y Héroe de Nacataz, así como en el sector Infonavit, para atender cualquier emergencia con prontitud”, explicó Fernández Diez de Pinos.

El funcionario detalló que en el despliegue participaron de manera conjunta la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, Tránsito y Vialidad, Guardia Municipal, Guardia Estatal, y el personal operativo de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron recorridos preventivos y brindaron apoyo durante el desplazamiento de familias y jóvenes desde el poniente hacia el centro y sur de la ciudad.

Fernández Diez de Pinos destacó que, pese al gran flujo de personas, no se registraron incidentes mayores, lo que permitió mantener el saldo blanco durante las festividades.

“Estamos tranquilos y satisfechos por los resultados; cumplimos con la instrucción de nuestra alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal de mantenernos atentos, vigilantes y listos para actuar ante cualquier situación, siempre velando por la seguridad de la ciudadanía”, añadió.

El Gobierno Municipal continuará con la misión de proteger y servir a los neolaredenses, especialmente en eventos masivos, manteniendo una coordinación efectiva entre las distintas dependencias y cuerpos de emergencia para garantizar el bienestar de todos.