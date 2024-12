“Dirty Dancing” y “No Country for Old Men” ingresan al Registro de Cine de EU

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso de EEUU muestra a Tommy Chong, a la izquierda, y Cheech Marin en una escena de la cinta de 1978 "Up in Smoke." (Paramount Pictures/Biblioteca del Congreso via AP)

Nadie pone a Baby en un rincón, pero la están incluyendo en el Registro Nacional de Cine.

“Dirty Dancing” (“Baile caliente”), junto con otra película trascendental para la cultura de la década de 1980, “Beverly Hills Cop” (“Un detective suelto en Hollywood”), ingresarán al registro de la Biblioteca del Congreso, dentro de un grupo anual de 25 títulos anunciado el martes y que abarca 115 años de cinematografía.

“Dirty Dancing”, de 1987 utilizó el físico y la química de Patrick Swayze como Johnny Castle y Jennifer Grey como Frances “Baby” Houseman para seducir a generaciones de cinéfilos, al tiempo que abordaba temas como el aborto, el clasismo y el antisemitismo. En el momento culminante, Swayze declara desafiante: “Nadie pone a Baby en un rincón” antes de llevar a Grey a bailar “(I’ve Had) The Time of My Life”.

Podría decirse que “Beverly Hills Cop” de 1984, la primera película de Eddie Murphy en el registro, lo convirtió en la mayor estrella de cine del mundo en ese momento e hizo de las comedias de acción en un pilar de los éxitos de taquilla durante una década.

Desde 1988, el Bibliotecario del Congreso selecciona anualmente películas para su preservación que son significativas en el plano “cultural, histórico o estético”. Las nuevas elegidas llevan el registro a 900 películas. Turner Classic Movies presentará un especial de televisión el miércoles, proyectando una selección de la clase de 2024.

La película más antigua es de 1895 y trajo consigo su propia forma de baile provocativo: “Annabelle Serpentine Dance” es un corto de un minuto en el que se ve bailando a Annabelle Moore, y que fue tachado por muchos como una indecencia pública por lo insinuante de sus movimientos. La más reciente es “The Social Network” (“Red Social”) de David Fincher, de 2010.

A continuación, un vistazo a algunas de las películas que ingresan al registro:

“Pride of the Yankees” (“Idolo, amante y héroe”) de 1942: La película se convirtió en el modelo para el drama deportivo lacrimógeno moderno. Gary Cooper, en el papel de Lou Gehrig, ofrece la clásica frase: “Hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra”.

“The Miracle Worker” (“Ana de los milagros”) de 1962: Anne Bancroft ganó un Oscar a la mejor actriz por interpretar al personaje principal Anne Sullivan y Patty Duke, de 16 años, ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por interpretar a su pupila sorda y ciega Helen Keller en la película del director Arthur Penn.

“Up in Smoke” de 1978: La primera película protagonizada por el dúo de Cheech Marin y Tommy Chong estableció un patrón para el género de películas sobre la marihuana y llevó esa cultura al público general. Marin, quien también aparece en otra película ingresada al registro este año, “Spy Kids” (“Mini espías”) de 2001, es uno de los muchos latinos con papeles destacados en la cosecha de películas de este año.

“Star Trek II: The Wrath of Khan” (“Viaje a las estrellas II: La ira de Khan”) de 1982: La segunda película de la franquicia “Star Trek” presentó a uno de los grandes villanos del cine, Khan, encarnado por Ricardo Montalbán, y mostró que el mundo del capitán Kirk y el señor Spock podía llevar emociones vitales al cine.

“Common Threads: Stories from the Quilt” (1989): El documental ganador del Oscar sobre el NAMES Project Aids Memorial Quilt, una enorme colcha formada de manera comunitaria en memoria de víctimas del sida, fue un hito en el relato sobre la devastación causada por la enfermedad.

“My Own Private Idaho” (“Idaho: El camino de mis sueños”) de 1991: La película del director Gus Van Sant presentó quizás la mejor interpretación de River Phoenix, un año antes de la muerte del actor a los 23 años.

“American Me” (“Santana ¿Americano yo?”) de 1992: Edward James Olmos protagonizó y debutó como director de cine en este relato sobre la vida de las pandillas chicanas en Los Ángeles y la brutal experiencia carcelaria de su personaje principal.

“No Country for Old Men” (“Sin lugar para los débiles”) de 2007: Joel y Ethan Coen se destacaron en los Oscar con su adaptación de la novela de Cormac McCarthy y ganaron mejor película, mejor director y mejor guion adaptado, mientras que Javier Bardem se llevó el Oscar al mejor actor de reparto por interpretar a un asesino implacable con un corte de pelo inolvidable.

Lista completa de los incluidos al Registro Nacional de Cine de 2024

“Annabelle Serpentine Dance”, 1895

“KoKo’s Earth Control”, 1928

“Angels with Dirty Faces” (“Ángeles con caras sucias”), 1938

“Pride of the Yankees” (“Idolo, amante y héroe”), 1942

“Invaders from Mars” (“Invasores de Marte”), 1953

“The Miracle Worker” (“Ana de los milagros”), 1962

“The Chelsea Girls”, 1966

“Ganja and Hess”, 1973

“The Texas Chain Saw Massacre”, (“Masacre en cadena”) 1974

“Uptown Saturday Night”, 1974

Películas estudiantiles de Zora Lathan, 1975-76

“Up in Smoke”, 1978

“Will”, 1981

“Star Trek II: Wrath of Khan” (“Viaje a las estrellas II: La ira de Khan”), 1982

“Beverly Hills Cop” (“Un detective suelto en Hollywood”), 1984)

“Dirty Dancing” (“Baile caliente”), 1987

“Common Threads: Stories from the Quilt”, 1989

“Powwow Highway”, 1989

“My Own Private Idaho” (“Idaho: El camino de mis sueños”), 1991

“American Me” (“Santana ¿Americano yo?”) , 1992

“Mi Familia”, 1995

“Compensation”, 1999

“Spy Kids” (“Mini espías”), 2001

“No Country for Old Men” (“Sin lugar para los débiles”), 2007

“The Social Network” (“Red Social”), 2010