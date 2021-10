Dirigirá Cuarón a Blanchett y Oldman en miniserie de Apple

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Alfonso Cuarón confirmó este martes que su siguiente proyecto será una miniserie con Cate Blanchett y Gary Oldman en los papeles principales, exclusiva para la plataforma Apple TV+

Durante una aparición reciente en el Festival de Cine de Roma, el cineasta detrás de filmes como Y Tu Mamá También, Harry Potter y El Prisionero de Azkaban y Gravedad, dio la noticia de su nuevo reto, pues si bien ha estado involucrado en series como Believe, nunca antes había tomado un show de TV al cien.

De acuerdo con el portal We Got This Covered, a principios de este año, se rumoraba que Cuarón estaría escribiendo y dirigiendo una miniserie de ocho episodios para Apple TV+, aunque desde entonces no se habían dado más detalles.

Dentro del mismo Festival de Cine de Roma, el ganador del Óscar aprovechó para elogiar Nightmare Alley, la nueva cinta de su amigo y compatriota, el cineasta Guillermo del Toro.

«¡Es una obra maestra! Nightmare Alley es una obra maestra maravillosa. Creo que es Guillermo Del Toro en su mejor momento: realmente es maravilloso», dijo el realizador, reconocido también por el filme Roma.