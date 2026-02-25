Directora del Museo del Louvre renuncia tras el robo de joyas en París

Gobierno francés destacó decisión como acto de responsabilidad mientras impulsa reformas de seguridad y modernización del museo

Laurence des Cars, directora del museo del Louvre, posa ante una audiencia en la comisión de Cultura del Senado, tres días después de que joyas históricas fueran robadas en un audaz robo a plena luz del día, el 22 de octubre de 2025 en París. (Foto AP/Emma Da Silva, archivo)

PARÍS.- La directora del Museo del Louvre, que había estado bajo escrutinio desde el asombroso y bochornoso robo de las joyas de la Corona francesa en octubre, renunció al cargo, informó el martes la oficina del presidente francés Emmanuel Macron.

La oficina indicó en un comunicado que Macron aceptó la renuncia de Laurence des Cars y que elogió la decisión por considerarla “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso sólido para llevar a cabo grandes proyectos que incluyen mejoras de seguridad, modernización” y otras iniciativas.

En octubre, unos ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de la Corona valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) durante un asalto de fin de semana en el museo más visitado del mundo, lo que conmocionó al planeta.

Des Cars fue nombrada directora del Louvre, uno de los cargos más prestigiosos del mundo de los museos, en 2021.

Ella había ofrecido renunciar el día del robo, pero la ministra de Cultura se lo rechazó.

“Vi una realidad trágica, brutal y violenta para el Louvre, y como la persona a cargo, después de todo el duro trabajo realizado por los equipos ese día, me pareció correcto ofrecer mi renuncia”, señaló Des Cars declaró.

Macron agradeció a des Cars “su trabajo y compromiso” y afirmó que quería asignarle una nueva misión centrada en la cooperación entre grandes museos, según el comunicado.

El texto no indicó si ella aceptó.