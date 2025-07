Directivo de Pacers confirma que Haliburton no jugará el próximo año por rotura de tendón de Aquiles

Kevin Pritchard, presidente de operaciones de baloncesto de los Pacers, dijo el lunes en una conferencia de prensa que no tiene dudas de que Haliburton “volverá mejor que nunca… Sin embargo, no jugará el próximo año. No pondríamos eso en riesgo ahora. No se hagan ilusiones de que jugará”.

Haliburton sufrió su lesión en el tendón de Aquiles al inicio del séptimo juego de las Finales de la NBA. Se sometió a cirugía el 23 de junio en el Hospital for Special Surgery en Nueva York, anunciaron los Pacers.

Fue una postemporada histórica para Haliburton, quien logró una serie de canastas ganadoras al sonar la bocina final, jugadas increíbles y algunas estadísticas sin precedentes. El Thunder de Oklahoma City se coronó como campeón de la NBA tras vencer a los Pacers 103-91.

“Y honestamente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles desgarrado y todo, no me arrepiento. Lo haría de nuevo, y otra vez después de eso, para luchar por esta ciudad y mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial”, escribió recientemente Haliburton en las redes sociales.

Pritchard dijo a los periodistas el lunes que la mentalidad de Haliburton “simplemente te muestra qué tipo de chico es.”

“Si me preguntas, ¿lo haría una y otra vez? No lo haría. No lo haría”, expresó Pritchard. “Si supiera que se iba a lesionar, sacrificaría ese juego porque me importa mucho el chico y quiero que tenga una carrera increíble”.

Pritchard también comentó a los periodistas que fue una sorpresa perder a Myles Turner en la agencia libre al partir a Milwaukee. Turner acordó un contrato de cuatro años para unirse a los Bucks, quienes dejaron en libertad estelar Damian Lillard para hacer posible la adquisición.

Turner pasó sus primeras 10 temporadas con los Pacers.

“Lo sé, que Herb Simon y Steven Rales y la familia Simon estaban completamente preparados para adentrarse en el impuesto para retenerlo”, manifestó Pritchard. “Realmente queríamos hacer eso, y estábamos negociando de buena fe. Pero lo que sucede en esta liga es que a veces estás negociando, pero como un jugador es libre, tiene el derecho de decir: ‘Esa es la oferta que quiero. La voy a tomar y eso es lo mejor para mi familia.’

“Nuevamente, estábamos en negociaciones de buena fe. Fue un poco sorprendente cómo Milwaukee creó eso. Siempre decimos en nuestra sala de conferencias, hay equipos con espacio salarial, y hay equipos sombra que tienen espacio salarial… Se vuelve muy desafiante al comprar o hacer intercambios y un reconocimiento a Milwaukee por lograrlo.”