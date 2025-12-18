Diez series imperdibles para maratonear en casa

De dramas premiados a realities virales y comedias incómodas, estos fueron los programas de televisión que marcaron conversación y audiencia durante 2025. Ideal para ponerse al día en vacaciones

LOS ANGELES.- Si prefieres quedarte en casa en lugar de enfrentarte a los elementos o lidiar con las multitudes navideñas, es un buen momento para ponerte al día con los programas de televisión destacados del año. Varios títulos hicieron que la gente los viera y también hablara de ellos.

Sin ningún orden en particular, aquí hay 10 programas que se destacaron en 2025.

“Dept. Q”

En cuanto a sus créditos televisivos, Matthew Goode tiene un historial de ser una “adición tardía” a los programas de televisión. Llegó para ser el interés amoroso de Mary en “Downton Abbey” después de la muerte del primo Matthew. Se unió a la segunda temporada de “The Crown” como el esposo de Margaret, Antony Armstrong-Jones, conocido como el Conde de Snowdon. Goode también fue agregado a “The Good Wife” durante el impactante episodio final de Josh Charles en la quinta temporada del programa. En “Dept. Q”, Goode lidera como un detective gruñón que reúne a un equipo de inadaptados para cerrar casos sin resolver. El programa está basado en una serie de libros daneses y fue renovado para una segunda temporada. (Disponible en Netflix)

“Paradise”

Sterling K. Brown protagoniza este drama como un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que descubre que el presidente está muerto. A partir de ahí, las cosas se vuelven más locas. El programa es en parte ciencia ficción, en parte drama, y definitivamente un misterio. Ha sido renovado para una segunda temporada con Shailene Woodley agregada al elenco, así que ahora es un buen momento para ponerse al día. (Disponible en Hulu)

“Love Island USA”

Debido a que cada temporada tiene un nuevo elenco, contaremos la séptima temporada de “Love Island USA” como un nuevo programa. Las conversaciones sobre este programa dominaron las redes sociales y las charlas en la oficina este verano, ya que se emitió cinco noches a la semana. La esencia: las cámaras siguen a un grupo de personas solteras aisladas en una villa en Fiji mientras se emparejan. Las nuevas conexiones están constantemente en peligro pues los concursantes son enviados a casa, ya sea por el elenco o por los espectadores que pueden votar, y nuevas personas llamadas “bombshells” llegan como cebo fresco. Aproximadamente a la mitad, los hombres y las mujeres se separan durante una semana de episodios y se les presenta un elenco completamente nuevo. (Disponible en Peacock)

“The Pitt”

Noah Wyle revivió su estatus de protagonista este año al interpretar una vez más a un médico. Esta vez, no es un interno, sino que lidera la sala de emergencias de un centro de trauma en Pittsburgh. “The Pitt” ganó varios premios Emmy este año, incluyendo mejor serie dramática y un premio de actuación y producción para Wyle. Míralo antes de que la segunda temporada se estrene a principios de enero. (Disponible en HBO Max)

“The Studio”

Seth Rogen interpreta a Matt Remick, el recién ascendido jefe de un estudio de Hollywood. Algunos críticos dicen que el programa tiene un humor demasiado específico sobre el mundo del espectáculo, pero si te gustaron las comedias incómodas como “Curb Your Enthusiasm”, “Episodes” o “The Comeback”, este es para ti. También tiene un gran reparto, incluyendo a Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn y la Artista Revelación de AP Chase Sui Wonders. También cuenta con verdaderos astros de Hollywood como Ron Howard, Martin Scorsese y Olivia Wilde interpretando versiones exageradas de sí mismos. Rogen ganó premios Emmy por actuación, dirección, producción y escritura en la serie. Una segunda temporada está en proceso. (Disponible en Apple TV)

“Adolescence”

Un adolescente acusado de asesinato es una premisa perturbadora, pero ver esta serie limitada es como ver gran teatro o incluso música en vivo. ¿Por qué? Cada uno de los cuatro episodios fue filmado en una sola toma continua después de extensos ensayos. El programa también nos presentó a otro Artista Revelación de AP, Owen Cooper, quien nunca había tenido un trabajo de actuación profesional antes. Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty ganaron Emmys por sus actuaciones. (Disponible en Netflix)

“The Beast in Me”

Dos de los mejores actores de televisión de hoy, Claire Danes y Matthew Rhys, adornan la pantalla juntos en “The Beast in Me”. Danes es una autora ganadora del Premio Pulitzer y Rhys interpreta a un desarrollador inmobiliario sospechoso de la desaparición de su primera esposa. El personaje de Danes tiene un severo bloqueo de escritor mientras trabaja en su segundo libro, por lo que se inclina a escribir una biografía del personaje de Rhys. (Disponible en Netflix)

“St. Denis Medical”

De acuerdo, debutó en noviembre de 2024, pero fue tan cerca del final del año que podríamos decir que fue nueva en 2025. A NBC le encanta una serie de falso documental en el lugar de trabajo y esta tiene a Wendi McLendon-Covey, Allison Tolman y David Alan Grier como empleados en un hospital de Oregón. Las comedias ya no tienen mucho tiempo para encontrar su ritmo, y esta mereció su renovación. (Disponible en Peacock)

“The Paper”

“The Paper” tuvo un camino difícil como la serie derivada oficial de “The Office”. Tenía su propio nicho: un falso documental sobre el personal de un pequeño periódico en Toledo, Ohio, pero los fantasmas de Dunder Mifflin eran difíciles de ignorar. Muchos espectadores entraron buscando un nuevo Michael Scott o Dwight Schrute y se sintieron decepcionados. “The Paper” puede no tener copias al carbón de los personajes de su predecesor (aunque el contador Oscar Martinez regresa), pero tiene chistes recurrentes, personalidades peculiares y vale la pena darle una oportunidad justa. Si recuerdas, “The Office” tampoco fue un éxito de inmediato. Una segunda temporada está en proceso. (Disponible en Peacock)

“Forever”

Esta versión contemporánea de la controvertida novela de Judy Blume de 1975 sigue a una joven pareja en Los Ángeles mientras experimentan el primer amor. Los actores principales Lovie Simone y Michael Cooper Jr. ofrecieron actuaciones sólidas, al igual que Karen Pittman. Como la mayoría de los jóvenes enamorados, la relación tiene altibajos. Se ha confirmado una segunda temporada, por lo que hay más historia que contar. (Disponible en Netflix)