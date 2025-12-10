Díaz firma por 69 millones y 3 años con los Dodgers campeones, según fuente de AP

Amparado por una recta de 97-98 mph y un gran slider, Díaz se convirtió en un favorito de los fanáticos en el Citi Field

El relevista Edwin Díaz de los Mets de Nueva York al final de un juego contra los Nacionales de Washington, el sábado 26 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)

El relevista Edwin Díaz de los Mets de Nueva York al final de un juego contra los Nacionales de Washington, el sábado 26 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)

ORLANDO, Florida.- El cerrador Edwin Díaz pactó un contrato de 69 millones de dólares por tres años con los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló el martes bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto al cumplir con un reconocimiento médico. El convenio del derecho puertorriqueño incluye pagos diferidos por parte de los Dodgers.

El club adeudaba ya 1.051 millones de dólares en pagos diferidos a ocho jugadores desde 2028 hasta 2046.

“Los Dodgers son el Goliat y consiguieron algo que realmente necesitaban”, dijo el agente Scott Boras, quien no representa a Díaz. “Estoy seguro de que había un objetivo por parte del jugador, de que sentía que tal vez podría lograr sus metas de manera diferente con los Dodgers que con los Mets …Ahora mismo en nuestra industria, cuando un Goliat chasquea los dedos, parece obtener lo que quiere”.

Díaz, quien ha sido tres veces elegido al Juego de Estrellas y cumplirá 32 años el 22 de marzo, se une a un bullpen de los Dodgers que dio tumbos la temporada pasada, lo que provocó que el equipo apelara al novato abridor Roki Sasaki como cerrador en la postemporada.

Los relevistas de Los Ángeles tuvieron una efectividad de 4.27 y ocuparon el 21er puesto entre los 30 equipos.

Amparado por una recta de 97-98 mph y un gran slider, Díaz se convirtió en un favorito de los fanáticos en el Citi Field, donde sonaban las bocinas y los fanáticos bailaban cuando entraba a los juegos al compás de “Narco” de Blasterjaxx & Timmy Trumpet.

“Dado que el acuerdo no es oficial, no puedo comentarlo. Soy muy optimista sobre hacia dónde se dirige nuestro receso entre campañas”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns. “Ciertamente tenemos trabajo por hacer, pero hay muchos buenos jugadores ahí fuera. Confío en que nos gustará dónde está nuestro equipo una vez que lleguemos al día de apertura”.

Nueva York se preparó para su posible salida al pactar por 51 millones y tres años con Devin Williams, quien dejó a los vecinos Yankees después de una temporada.

“Definitivamente he visto a Devin desempeñarse a un nivel muy alto durante mucho tiempo”, dijo Stearns. “Tengo plena confianza en que puede ser uno de los mejores relevistas en el béisbol. Creo que está muy motivado para lograrlo”.

La contratación de Williams puede haber impactado el enfoque de los Mets hacia Díaz.

“Una vez que agregas a una cierta parte de tu equipo, eso cambiará el cálculo y la forma en que ves a tu equipo en general”, dijo Stearns.

Díaz se une a un bullpen de los Dodgers que incluye al zurdo Tanner Scott, afectado por una inflamación de codo en su primera temporada después de firmar un contrato de 72 millones por cuatro años. Jack Dreyer, Anthony Banda y Alex Vesia también están en el bullpen.

Díaz se apuntó 28 salvamentos en 31 oportunidades la temporada pasada con una foja de 6-3 y una efectividad de 1.63 para un decepcionante equipo de los Mets que no logró acceder a los playoffs a pesar de gastar la segunda mayor cantidad detrás de los Dodgers. Ponchó a 98 en 66 entradas y un tercio.

De por vida registra 253 salvamentos en 294 oportunidades a lo largo de nueve temporadas con Seattle (2016-18) y los Mets, quienes lo adquirieron junto con el segunda base dominicano Robinson Canó a cambio de cinco jugadores que incluyeron a Jarred Kelenic y Anthony Swarzak. Díaz se perdió la temporada 2023 después de desgarrarse el tendón rotuliano derecho durante una celebración posterior a un juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Díaz acordó por 102 millones y cinco años con los Mets después de la temporada 2022, un convenio que incluía dinero diferido pagadero hasta 2042. Tenía el derecho de salirse del mismo después de tres años y 64 millones para convertirse nuevamente en agente libre.

De esos 64 millones, 15,5 millones están diferidos y son pagaderos hasta el 1 de julio de 2039.

Nueva York ha perdido a dos jugadores significativos del roster que ayudó a alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024. Los Mets intercambiaron al jardinero Brandon Nimmo a Texas.

El primera base Pete Alonso, quien ha sostenido conversaciones con distintos equipos en las reuniones de invierno, es agente libre y sigue siendo incierto si permanecerá con Nueva York.